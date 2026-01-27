"Maria Magdalena" és una obra amb accent de Terrassa

Explica una tradició oral que Sara va ser una serventa egípcia que va acompanyar Maria Magdalena i un grup de fugits de Palestina després de la mort de Jesucrist, i que van acabar el seu periple a la costa francesa. Sara, la Sara més actual, és terrassenca. Míriam Moukhles encarna aquest personatge en el muntatge “Maria Magdalena”, una versió contemporània de la història de la distingida deixeble de Jesús de Natzaret que es representa al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) fins al 22 de febrer.
Amb text de Michael de Cock, direcció de Carme Portaceli i dramatúrgia de Portaceli i Inés Boza, “Maria Magdalena” compta en el repartiment amb Ariadna Gil (Míriam), Alessandro Arcangeli (pintor), Clara Do (filla), Gabriela Flores (Marta), Míriam Moukhles (Sara), Ana Nage (Joana), Romeu Runa (Jesús), Laia Vallès (música i compositora) i Anna Ycobalzeta (Salomé). L’espectacle, en català, però amb fragments en anglès, portuguès i albanès, relata les peripècies de Míriam, una professora que viatja de Brussel·les a Barcelona per pronunciar una conferència sobre Maria Magdalena. Ha pres la decisió de divorciar-se del seu marit i ha deixat enrere la seva filla petita. Un taxista espera la Míriam a l’aeroport de Barcelona. Diu que és Jesús.
Rius de llàgrimes
La protagonista tenia 14 anys quan va veure una foto d’una dona en un llibre de text: dirigia la mirada cap al cel, tenia els cabells llargs i daurats, plorava amb rius de llàgrimes. Li van dir que era Maria Magdalena, “una pecadora penedida dels seus pecats”. Poc després, la protagonista es va adonar que aquella dona era molt més important del que li havien ensenyat a l’escola, i la va perseguir.
Segons els autors de l’obra, Maria Magdalena és el símbol de les dones esborrades al llarg de la Història i amb aquest text volen atorgar-li la importància que mereix “i que mereixen tantes i tantes dones”. Un altre propòsit: “Convertir aquest relat bíblic en màgic”.