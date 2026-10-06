Memòria d'un terratrèmol: "És el rescat d'una infància trencada"

La poeta equatoriana Bernardita Maldonado serà la protagonista, aquest dijous vinent, de la primera sessió de Poètiques, cicle que duu a terme la llibreria Synusia en col·laboració amb la Casa de la Música. L'activitat, que forma part de la programació de l#OctubreAntiracista 2026 de Synusia, girarà al voltant del llibre "papel de arroz", un poemari que intenta recuperar la memòria familiar després d'un terratrèmol que esdevé, també, matèria primera literària.
Maldonado, doctora en literatura comparada nascuda a la població equatoriana de Loja, participarà en la sessió, que començarà a les 19 hores a la llibreria, inclourà un recital i se centrarà en el poemari “Papel de arroz”, editat per Candaya. La poeta és autora, entre altres, de “Biografía de pájaros (2007) i “Con todos los soles lejanos” (2025). Poemes seus s'han publicat en les revistes Auca, Cuadernos del Metamático, Guaraguao i Rocinante. Com a assagista, s’ha implicat en la recuperació de la memòria literària de l’Equador amb publicacions com l’estudi introductori a “La extraña soledad del corazón”, la poesia completa d’Héctor Manuel Carrión; o “Una soledad volcánica”, que reuneix la correspondència del poeta Efraín Jara Idrovo. També, amb "Su sombra como un mapa", un estudi de la poesia de Kelver Ax, i "Correspondencia", de Carlos Manuel Espinosa.
Ha rebut la Presea Mujer Destacada en las Letras, concedida per la Comissió Interamericana de Dones (CECIM); el reconeixement Benjamín Carrión per la seva aportació en el camp literari (2015), i l'esment alumni atorgada per la Universitat Nacional de Loja (2024).
El terratrèmol
"Papel de arroz" comença amb un tremolor: en el sud de l'Equador, prop de la mitjanit, un terratrèmol de magnitud 7.2 provoca una commoció que fa que tot esclati. Les rèpliques de la catàstrofe, que Maldonado va viure quan era nena, arriben al públic des d'aquest llibre que també "s'expandeix i tremola", segons indiquen els organitzadors de l'acte. "És la biografia d'un germà que no va poder néixer aquella nit, el rescat d'una infància trencada i l'evocació d'un món familiar perdut", afegeixen. El llibre constitueix "un viatge fundacional pel paisatge andí i un reflexió, des de la intimitat i la memòria col·lectiva, sobre l'ordit d'una ferida. Sempre subjeu, però, "la voluntat de restituir, aquí on el dolor sembla tocar-ho tot, la vida i el seu relat".