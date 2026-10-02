El National Geographic parla de l'Anella Verda gràcies a un fotògraf de Terrassa

Un dissabte de primavera a l’Anella Verda, ben d’hora, una illa de flors liles, una càmera pacient que captura l’instant, una llum i un insecte que irromp en l’escena tricolor. El fotògraf Pepe Badia Marrero captura el moment. La imatge, presa a Can Petit, ha guanyat un premi europeu i ha sortit al National Geographic.
La col·lecció de reconeixements de Pepe Badia Marrero no és tan ingent com la dels tresors que ell aconsegueix amb la seva àrdua i pacient tasca detectivesca de la imatge en entorns naturals, però déu-n’hi-do. El fotògraf terrassenc ha assolit un dels guardons del 33è concurs de fotografia European Treasures of Nature, de la fundació Euronatur, que distingeix les millors imatges captades als tresors naturals d’Europa. Per extensió, la foto premiada ha aparegut en l’últim número de la versió digital espanyola de la prestigiosa revista National Geographic. I tot, amb una marieta, un dels éssers que Badia eleva a categoria de símbols naturals als quals dedica bona part de la seva vida. La marieta va ser captada a Terrassa, perquè Pepe Badia Marrero ha convertit l’Anella Verda en escenari predilecte per al desenvolupament de la seva tasca.
La Fundació EuroNatur és una organització internacional sense ànim de lucre fundada en 1987 amb seu a Radolfzell (Alemanya), dedicada a la protecció transfronterera del medi ambient i la biodiversitat a Europa. Un dijous primaveral del 2025, el Pepe Badia passejava amb la seva filla per la zona de Can Petit quan es va fixar en un conjunt de flors de color lila, lleguminoses silvestres. Va detectar també “com s’il·luminaven amb la llum de la tarda, fet que ja emociona”. Es va proposar tornar-hi aquell dissabte per fotografiar-les.
El fotògraf terrassenc ha assolit un dels guardons del 33è concurs de fotografia European Treasures of Nature, de la fundació Euronatur, que distingeix les millors imatges captades als tresors naturals d’Europa
Tal dit, tal fet. El dia assenyalat, Pepe Badia va agafar els estris i va marxar cap a Can Petit. Va trobar “diverses illes d’aquelles flors” i va cercar-ne una que s’ajustés a l’enquadrament que pretenia. Va treballar-hi de 7 a 9. Ell fotografia insectes, però no sempre és possible detectar-los, i es va dedicar a capturar la imatge de les lleguminoses, com havia fet altres vegades si el decorat mereixia la pena. I si apareixia l’animal, molt millor. El miracle del moment va saltar a escena. Per allà, tot just per allà, va irrompre la marieta. Va intervenir l'atzar, però la musa va sorprendre el Pepe treballant. I així va immortalitzar l’animal passant d’una tija a una altra.
“He fotografiat moltes marietes, però en aquest cas la composició és més fluida, amb les flors formant un arc, amb dinamisme, amb la combinació del lila, el verd i el vermell”, apunta el fotògraf.Va arxivar la imatge i no la va presentar a cap competició “perquè considerava que no tenia cabuda en cap dels certàmens que s’anaven convocant”, però fa uns mesos la marieta de Can Petit va trobar el seu lloc en el món dels concursos.
Escollit entre 2.850 candidatures
Pepe Badia Marrero ha assolit el desè lloc en la convocatòria, que recull imatges centrades en els desafiaments de la sobreexplotació o en paisatges ecològicament valuosos. La selecció es va realitzar entre 2.850 candidatures procedents de 40 països i dos dels guanyadors van ser espanyols: Alex Basha i Pepe Badia. I la versió digital del National Geographic se n’ha fet ressò.
“El desè lloc del concurs va ser per al català Pepe Badia, que des de fa més de 30 anys fotografia la vida silvestre als afores de la seva ciutat, a l’Anella Verda de Terrassa. El dia que va retratar a aquesta marieta de set punts (Coccinella septempunctata) pensava fotografiar el paisatge floral fins que davant els seus ulls va trobar quelcom”, es pot llegir en l’article de la publicació especialitzada abans del comentari explicatiu del propi autor: “En la natura, els moments perfectes duren fraccions de segons. El valor d’aquesta imatge resideix en la paciència i en la captura d’aquest moment fugaç de transició, on la simetria natural de les plantes forma un pont visual creuat amb precisió per l’insecte en una presa única, sense apilaments”.
“En la natura, els moments perfectes duren fraccions de segons. El valor d’aquesta imatge resideix en la paciència i en la captura d’aquest moment fugaç de transició, on la simetria natural de les plantes forma un pont visual creuat amb precisió per l’insecte en una presa única, sense apilaments”
L'organització dels premis atorga 13 distincions. En una primera selecció, la marieta enviada per Badia va quedar fora del llistat, en el 14è lloc. La fundació, però, va efectuar un segon filtre per assegurar que els aspirants complien tots els requisits, i va demanar els originals. El fotògraf terrassenc els hi va enviar, i va passar de la llista d'espera a figurar entre els 10 millors.
L'any passat, Pepe Badia Marrero va guanyar el concurs organitzat per l'Agència Europea del Medi Ambient. El passat mes de juliol, l'edició alemanya de Geo Magazine va publicar, a doble pàgina, una fotografia de Badia que havia captat, l'agost del 2025, dos saltamartins, també a l'Anella Verda de Terrassa. "Una extraña pareja", es titulava. El fotògraf terrassenc també va ser finalista al concurs Smithsonian Photo Contest de 2026 a la categoria Wildlife.
A Pepe Badia no el motiven només els premis, però a bodes em convides. ""El que importa és fer les fotos, l'altre ja vindrà, si ve", conclou.