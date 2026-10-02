Mac, Mec, Mic a Terrassa: "És una aventura tendra i divertida"

Laia Gimó i Manel Trias presentaran a Terrassa aquest dissabte i aquest diumenge, en quatre funcions, el reeixit espectacle familiar “Mac, Mec, Mic”. És aquesta una de les apostes fortes de la temporada municipal d’arts escèniques, que portarà al Teatre Alegria aquesta trilogia èpica que narra la vida del Mic. El muntatge es representarà aquest dissabte, a les 16 i les 18 hores, i aquest diumenge en horari matinal, a les 10 i les 12.
El Mic és una titella de llana que sempre té ganes de jugar i descobrir-ho tot. Amb els seus amics i amigues, la Mosca, el Cargol i en Cincsegons, rebran una carta molt especial a la seva bústia. En aquesta aventura els acompanyarà la Lula, una noia entusiasta que canta i fa ballar quan toca el seu ukelele. Després de descobrir tot el que hi ha a dins d’aquesta carta tan sorprenent, el Mic i el seu grup també en voldran escriure una, omplir-la de dibuixos i coses boniques i enviar-la a viatjar. El públic els haurà d’ajudar.
L’organització planteja l’obra, de 45 minuts de durada, com "una aventura tendra i divertida “per cantar, jugar i deixar volar la imaginació amb el Mic i les seves amistats”. És una producció de La Perla 29 amb l’ajut de 3Cat.