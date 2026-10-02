Investigaran un crim a la Plaça Vella de Terrassa: "Caldrà una mica de paciència"

Aquesta sí que és una mort anunciada, però també és un assassinat de mentida. Avís: qui vegi aquest dimecres vinent, 7 d'octubre, cert aldarull a la Plaça Vella, amb investigadors i, potser, amb un cos a terra, ha de saber que, en principi, es tracta d'un joc pioner. Es diu T-Crime i consistirà a la teatralització d'una mort violenta esdevinguda a Terrassa. I s'hauran de seguir pistes relacionades amb la història i les tradicions de la ciutat. És una de les iniciatives de Crim i Misteri Terrassa, el festival de novel·la negra de la ciutat que celebrarà el gruix del seu contingut els propers 6 i 7 de novembre, en la seva tercera edició.
El "crim" avançat tindrà lloc a la Plaça Vella a les 18 hores i a partir d'aquest moment els participants en la convocatòria hauran de cercar pistes, vestigis, deduccions, tot plegat en una acció indagatòria per equips.
Intergeneracional
L'associació Objetivo Más Letras organitza aquest esdeveniment, del qual destaca el seu caràcter intergeneracional i la col·laboració del Servei de Gent Gran i Servei de Gent Jove de l’Ajuntament de Terrassa. T-Crime també compta amb la participació de Biblioteques municipals de Terrassa i de "El Trencadís", repositori digital d'accés lliure de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la província de Barcelona.
El joc no acabarà, però, amb la jornada de dimecres, doncs els investigadors podran reunir proves durant les properes setmanes. Finalitzarà durant la celebració de "Crim i Misteri", amb la resolució de les darreres pistes i l’anunci de l’equip guanyador. El festival, amb xerrades i presència d'escriptors, es realitzarà a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i l’Auditori Terrassa.
L'organització del festival afirma que T-Crime "vol ser un espai de difusió de la història i la cultura de la ciutat"
L’organització del festival i del joc assegura que, per arribar fins al final, caldrà treballar en equip "amb capacitat d’observació, agudesa mental, intuïció, lògica, tenacitat i una mica de paciència". Els grups disposaran de jugadors de totes les edats per tractar de resoldre el cas proposat. Durant les darreres setmanes s’han anat formant algun dels grups participants, amb equips amb un número d'integrants que va de les 4 a 10 persones. Les persones interessades a formar part d’algun equip encara poden fer la seva petició al formulari d’inscripció fins al 4 d’octubre. La participació és totalment gratuïta.
L'organització del festival afirma que T-Crime "vol ser un espai de difusió de la història i la cultura de la ciutat" i per això les institucions públiques esmentades hi donen suport per tal que els participants obtinguin pistes relacionades amb les tradicions o el passat de Terrassa. Analitzant aquest material, podran avançar fins a resoldre el crim.
Com jugar a T-Crime?
Els membres de cada equip participant rebran les regles del joc per garantir-ne un bon funcionament. "Un aspecte important serà el treball en equip i l’avenç en la investigació a través de les pistes obtingudes", subratlla Objetivo Más Letras. Algunes de les passes de la investigació requeriran anar a llocs concrets, mentre que d’altres arribaran a cada grup amb un mitjà tecnològic, a través del correu electrònic.
Guanyarà aquell qui aconsegueixi respondre de forma més encertada quatre preguntes del joc. El premi serà un lot d’entrades per a un escape room.
El festival té el suport institucional de l’Ajuntament de Terrassa, la Institució de les Lletres Catalanes, l’Ateneu Terrassenc, el Club Natació Terrassa i la llibreria La Temerària.