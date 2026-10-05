El Festival Latent omple Cal Reig: "Volem mantenir el projecte amb la mateixa estructura i envergadura”

Mig miler de participants, 16 estudis i creatius presents, dues jornades intenses de trobada. Aquests són alguns dels números del Festival Latent, el certamen de publicitat (i afins) que va celebrar aquest divendres i aquest dissabte la seva cinquena edició i que desenvoluparà a les properes setmanes una sèrie d’activitats complementeràries.
Unes 500 persones van assistir al festival, el punt de trobada del disseny creatiu i el talent emergent que va tornar a omplir Cal Reig tant de professionals com d’aficionats a l’àmbit publicitari i afins. L’alerta climatològica es va activar tot just després i no va afectar el desenvolupament d’una convocatòria que enguany va reunir 16 estudis i creadors. L’única activitat que es va suspendre pels aiguats va ser la festa que havia de celebrar-se dissabte a la nit a Bakoom Studio, l’estudi creatiu multidisciplinari de disseny gràfic i digital amb seu a Terrassa i fundat l’any 2014 per Xavier Lienas i Albert Soriguera.
Precisament Albert Soriguera, codirector del festival, va fer balanç ahir de l’esdeveniment, tant pel que fa a l’aspecte quantitatiu, amb entrades exhaurides en les dues jornades, com en el qualitatiu, amb la interacció entre conferenciants i públic. La xifra d’assistents a les propostes va fregar les 230 persones al dia.
I després del primer lustre, què? L’Associació Latent assegura que vol mantenir el projecte “amb la mateixa estructura i envergadura”, i amb la seva aposta “per la qualitat de les conferències i els ponents”.
Segons el codirector del festival, els participants es van mostrar “molt implicats i empàtics”, sobretot dissabte malgrat els avisos meteorològics. El certamen va escurar el programa fins el final, amb la cloenda a les 18.30 com estava previst. Entre el matí de divendres i aquesta hora, els 16 estudis i creadors inclosos en el cartell van anar desgranant conferències, sessions de treball, xerrades obertes, exposicions, classes magistrals i, en definitiva, intercanvi d’experiències. El programa de divendres contenia les intervencions de Maria Coll, Escola Studio, Studio Albert Romagosa, Narcís Re, Young Talent, Aran Martínez Solana, Cuchillo i Socis Club. La jornada de dissabte incloïa la presència de Natiu Digital, Joan Manel, Clàudia Laporte, Democracia, N.O.V.A. LAB, Cristina Daura, Sergio Lairisa i SMLXL.
I després del primer lustre, què? L’Associació Latent assegura que vol mantenir el projecte “amb la mateixa estructura i envergadura”, i amb la seva aposta “per la qualitat de les conferències i els ponents”. La intenció global passa per treballar en la millora del certamen per tal de donar “una experiència molt completa a participants i el públic”.
El complement
Abans, però, haurà d’acabar l’edició del 2026. El gruix del programa presencial es va dur a terme divendres i dissabte amb el festival, però en el que queda d’octubre i durant el mes de novembre es mantindran les activitats, aquesta vegada descentralitzades en un cicle de propostes complementàries.
El 22 d’octubre es durà a terme al Museu de Sabadell una taula rodona i visita guiada a l’exposició “Patrimoni gràfic Sabadell”, sobre rètols recuperats d’aquesta ciutat. Els promotors del festival presentaran també la primera edició de “Procés”, una peça editorial editada per Latent i dissenyada per Bakoom que documenta el procés de creació de quatre perfils del sector creatiu: Paula de Álvaro (Design Office Fun, Barcelona), Olga Capdevila (Barcelona), Josep Vila (Aparentment, Terrassa) i Gerard Blanco (Blancooks, Barcelona). Una altra cita serà la classe magistral “Print is Art” a càrrec de Nova Era, encarregats, entre molts altres projectes, de la impressió del fotollibre de Bad Bunny (a càrrec del col·laborador i director visual del cantant, STILLZ); aquesta iniciativa s’emmarca en la Barcelona Design Week i tindrà lloc a l’ESDI (Sabadell). La programació complementària celebrarà també un taller que analitzarà l’antagonisme entre la integració de la IA en el procés de disseny i la creació de sistemes analògics.