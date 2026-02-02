Gabriel Verderi: la memòria té mil llacs (o més)

Es configura com “una reflexió sobre el temps i la fragilitat” aixecada sobre la recuperació de l’arxiu fotogràfic de l’avi patern, en Pere Verderi. El punt de partida “va més enllà d’un àlbum familiar”, deixa clar el net. “Gairebé no el vaig conèixer”, afegeix l’artista, però aquesta circumstància no és obstacle per a la construcció d’una obra en la qual les fotos de l’avi són fonament i, alhora, pretext per a l’evocació. “Mil llacs de memòria” és l’exposició de l’artista terrassenc Gabriel Verderi que obre la temporada del Cicle Sala Muncunill i que va ser inaugurada aquest dissabte passat.
Es tracta de l’obra més recent de Verderi, una reflexió personal sobre la memòria, l’oblit i la pèrdua, un recorregut d’al·lusió poètica per un territori “líquid i intangible” per al qual l’artista i professor ha escollit un suport multidisciplinari a través del vídeo, la fotografia i la instal·lació.
Tot plegat, per explorar la relació entre identitat, imatge i record a partir de fotografies trobades a l’arxiu de l’avi Pere. La mostra evoca des de la poesia visual un territori líquid i intangible, indagant en la memòria, l’oblit, la pèrdua, l’absència i el pas del temps. L’artista volia parlar en múltiples llenguatges “del fet efímer en base a la imatge fotogràfica”, segons explica. El silenci parla, també, paradoxa possible (i necessària) en determinades concepcions de l’art. La reflexió abasta fins i tot les persones que apareixen en les fotos rescatades i l’artista ha intentat establir amb rostres, actituds i, sobretot, mirades, una mena de triangle de complicitats entre l’avi fotògraf, la persona fotografiada i l’observador actual que reformula situacions. L’exercici és saludable en aquest i altres casos més enllà de la mera degustació de l’objecte artístic com a forma estètica: l’observador que mira i veu pot jugar al viatge al passat, tancant els ulls interns en la introspecció, mirant des d’allà al propi present.
Un pas més
Un ull que es difumina en treball d’abstracció ha estat la imatge triada per a la presentació de la mostra, que és un pas més en la trajectòria conceptual de Gabriel Verderi (Terrassa, 1961), en un embolcall diferent per a un contingut de seriosa interpel·lació semblant al de muntatges precedents. És el cas del que es va organitzar a finals del 2022, a l’església de Sant Miquel, a la la Seu d’Ègara, amb l’exposició “Translatio”, reflexió sobre el trànsit entre la vida i la mort que formava part del Festival Internacional de Fotografia Contemporània Emotiva 22, que se celebrava a Terrassa.
Amb “Mil llacs de memòria", Verderi ha dividit la Sala Muncunill en tres espais on es despleguen les formes diverses de prospecció en el camí de les fragilitats. A la part central de la mostra és on es desenvolupa l’arxiu fotogràfic en llenguatge personal de l’artista.
Hores abans de la inauguració, Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, va visitar la mostra juntament amb Joan Salvador, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual. “Mil llacs de memòria” romandrà a la Muncunill fins el 29 de març. Diumenge 15 de febrer, a les 12 hores, l’artista oferirà una visita comentada a la sala. El 21 de març, a les 18 hores, la investigadora i crítica d’art Pilar Bonet presentarà el catàleg de l’exposició.