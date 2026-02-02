Premi per a "Pubertat" a la Nit de Castells

La sèrie "Pubertat", dirigida per Leticia Dolera, ha obtingut el Premi Ambaixador de Castells, que reconeix "una persona o institució que sense formar part del món casteller s’ha distingit per difondre els castells més enllà del seu àmbit natural". El treball de Dolera, realitzat a Terrassa amb la col·laboració dels Minyons de Terrassa, ha rebut el guardó "per contribuir a la projecció dels castells entre el gran públic i tractar-los des d’una òptica de coneixement i respecte". El jurat ha estat el Consell Assessor de la Revista Castells. Els Bergant, colla universitària de Terrassa, també ha rebut un reconeixement.
Els premis han estat lliurats aquest dissabte passat, 31 de gener, a Valls durant la Nit de Castells 2026, que ha fet entrega de 12 premis i dos més que es concedeixen. Entre els reconeixements destaquen la Colla Vella, la Colla Joves, els Castellers de Vilafranca, la Jove de Tarragona, els Castellers de Sants, els Nois de la Torre i els noms de Fede Gormaz i Leticia Dolera.
El Centre Cultural de Valls ha estat el punt de trobada del món casteller, amb l'assistència de prop de 450 persones, la major part dels quals dirigents de 91 colles castelleres, incloses algunes de l’exterior. La cita s’ha retransmès en directe per 28 televisions locals de Catalunya, en producció de TAC 12 i La Xarxa i presentada per Carles Cortès i Aina Mallol. L’acte també ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que, junt amb l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, han presidit la trobada.
El 2de9 sense manilles que la Colla Joves Xiquets de Valls va coronar per Santa Úrsula ha rebut el Premi al Moment casteller, en un jurat decidit pels cronistes. Estretament vinculat a aquest castell i sobretot, la colla, ha estat el Premi a la Trajectòria (concedit pel Consell Assessor de la Revista Castells), que ha estat per a Fede Gormaz, emblemàtic component dels de la camisa vermella, de la qual en va ser cap de colla i un habitual durant anys als seus troncs.
El Premi a la Colla amb millor temporada ha estat per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls per “per la quantitat de gamma extra realitzada, així com la seva varietat, la repetició en l’execució i la regularitat mostrada a plaça”, segons el jurat, integrat per les redaccions de la Revista Castells i TAC 12. El mateix jurat ha atorgat el Premi Especial a un fet rellevant als Castellers de Vilafranca, per la històrica actuació de Tots Sants, en què van descarregar 4de9sf, 3de10fm, 4de10fm, pde8fm, els tres darrers després d’haver caigut del 9de9f a punt de coronar.
L’altre Premi Especial ha estat per a les colles universitàries, per l’expansió de la seva presència i l’excel·lent nivell que estan registrant. El premi ha estat recollit per les cinc colles que han acabat l’any fent folres: Arreplegats de la ZU, Pataquers de la URV, Bergants del Campus Terrassa, Ganàpies de la UAB i Xoriguers de la UdG.
El Premi a la Colla revelació –que decideixen les colles de gamma extra– ha estat pels Nois de la Torre per haver estrenat el 4de8 en els seus registres i descarregat el primer 2de7 després de 48 anys. El jurat ha volgut deixar constància del caràcter ajustat en la votació, amb les altres dues colles finalistes, la Jove de Sitges i els Castellers de Sarrià. El Premi Descarregat (decidit per la Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya) l’han guanyat els Castellers de Sants, “per haver ampliat substancialment el nombre de castells de 9 amb una única anecdòtica caiguda d’una construcció de 7”.
El Premi de Plaça de la Temporada (jurat: redaccions de la Revista Castells i TAC 12) ha estat per a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, per “la seva tradició i la solidesa i nivell que ha assolit el cartell de la diada de Les Neus”, que en els darrers anys ha estat l’escenari del primer castell de 10 de l’any. Les places finalistes han estat la de la Vila del Catllar (guanyadora d’aquest premi el 2014) i la de la Vall del Castell de Vilafranca, que organitza la diada de Màrtir’s Street.
El Premi Ambaixador ha recaigut en la sèrie "Pubertat", dirigida per Leticia Dolera i produïda per Marc Maymó, “per contribuir a la projecció dels castells entre el gran públic i tractar-los des d’una òptica de coneixement i respecte”. La sèrie es va estrenar la passada tardor a HBO i s’emetrà la primavera vinent per 3Cat.
El Premi Pere Català Roca, que concedeix la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Valls, ha anat a parar al fotògraf Carlos Uriarte, “per la mirada profunda i personal de les seves imatges, que eleven el fet casteller a una dimensió artística i emocional”.
Dels premis lliurats a la Nit de Castells només se’n coneixien amb antelació els guanyadors de dos. Un, el Premi Imatge de la Temporada, per al pilar de 8 amb folre i manilles de la Jove de Tarragona per Sant Magí i que es va decidir a través de les votacions organitzades per La Xarxa el mes de desembre per escollir dotze detalls televisius que van protagonitzar les campanades del nou any.
L’altre premi que ja es coneixia és el que es dona a les colles que han estrenat un pis més. Són Castellers de Castelldefels, Castellers de Sarrià i Nois de la Torre en el cas dels 8 pisos i Castellers de l’Adroc, Castellers de la Selva i Castellers de Viladecans en el cas dels 7 pisos.
Ambientada en ple estiu, al voltant de la nit de Sant Joan, i en el context cultural de la tradició castellera catalana, “Pubertat” és un drama familiar que explora el pes del tabú i l’herència psicològica transmesos de generació en generació. Va ser rodada en gran part a Terrassa durant el 2024, a espais com el raval de Montserrat, el Museu de la Ciència o la mateixa seu dels Minyons de Terrassa. La sèrie, que va obtenir el premi Ondas, es va estrenar el 24 de setembre passat.