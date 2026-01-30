Compte, que arriba el mediàtic Pando amb la seva màgia a Terrassa

L’activitat a LaFACT Cultural de Terrassa es reprendrà aquest diumenge amb una proposta de màgia familiar. Es tracta de l’espectacle “Increíble”, protagonitzat per Pando, el Mago. El protagonista serà el jove il·lusionista Víctor Caballer, de 24 anys, amb un muntatge molt centrat en elements visuals que ha obtingut gran èxit a xarxes socials.\r\n\r\nFigura mediàtica, participant a programes com “Got Talent España”, Caballer pot executar més de cinquanta trucs sorprenents que busquen emocionar i no deixar indiferent cap espectador. Pando el Mago s’ha especialitzat en la realització d’espectacles de màgia per a teatre i en desafiaments que moltes vegades demostren la influència d’escapistes clàssica als quals admira. L’actuació de diumenge a LaFACT començarà a les 18 hores. Aquest divendres al vespre encara quedaven (poques) entrades.\r\n