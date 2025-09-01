Moguda "sketcher" a Terrassa per acomiadar l'exposició de David Chaler

L’artista David Chaler, pintor de llarg recorregut, abans abstracte, ha trobat en el dibuix urbà una mica més que entreteniment i possibilitats d’expressió. És gairebé una forma de vida. Aquest dissabte passat, el pintor va donar per acabat el pas de la seva exposició a la Sala Muncunill de Terrassa i ho va fer en gran amb una proposta doble: un taller amb classe magistral que va comptar amb 14 participants i una trobada exprés de dibuixants amb 42 “sketchers”. La mostra, oberta el 14 de juny, ha registrat 246 visitants.
“Ha estat una exposició molt viva pel fet que he fet 20 visites guiades. M’ha sorprés l’éxit, perque ha vingut molta gent de fora expresament a visitar-la”, subratlla el pintor, “esgotat però satisfet” després d’un estiu intens que ha servit per difondre encara més una pràctica, la de dibuixar allò que es veu allà on ets, la pròpìa dels Urban Sketchers. Les sessions de comiat es van desenvolupar allà mateix, a la Sala Muncunill, i els seus voltants, de 19 a 21 hores. Era gratuïta, sense inscripció prèvia, oberta a tothom.
Quadern japonès
Al taller, Chaler va oferir una classe de dues hores dedicada a ensenyar com es fa un quadern japonés des de l’inici, amb la temàtica de la sala, amb dibuix i collage, i altres técniques que el pintor utilitza. A la trobada exprés van participar “sketchers” reconeguts que van dibuixar la Sala Muncunill, però també la gent que hi dibuixava.
“Ha estat una exposició molt viva pel fet que he fet 20 visites guiades. M’ha sorprés l’éxit, perque ha vingut molta gent de fora expresament a visitar-la”, subratlla David Chaler
“Som cronistes de les ciutats i les projectem al món”, diu. David Chaler ha ofert visites comentades a la seva exposició els dimecres i dissabtes de juliol i agost, una dinàmica que mostra una vegada més la seva passió pel “sketch” i per Terrassa, a la qual dedica bona part de la seva obra amb una visió tan identificable com esquitxada d’acidesa i crítica social. És una de les marques de la casa d’un artista, membre del moviment internacional Urban Sketchers, que ha exposat a la Sala Muncunill 37 obres des del 14 de juny. El cap de setmana va tancar la mostra “Més enllà del sketch”, que ha fomentat encara més la passió d’explicar Terrassa dibuixant-la.