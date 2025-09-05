Monika Lao segueix amb Rammstein

L’art és un de sol i el portem dins, encara que expressions artístiques n’hi ha moltes. Ho diu Monika Lao, i qui millor que ella, pianista, ballarina, artista integral, per conrear terrenys diversos. Alguns semblen vedats a ments tancades, que no és el cas d’aquesta jove de Terrassa. Ella, Monika Lao, segueix de camí a molts indrets i acaba de publicar un nou pas de la seva incursió en el territori Rammstein. El grup de mètal industrial alemany és per a Lao més que una passió i per això camina immersa en un procés d’adaptació al piano de temes de la discografia de la mítica banda. Va començar mesos enrere amb “Du hast” i aquesta setmana ha publicat la seva particular visita a “Sonne”.
Comença amb cops de teclat forts i repetitius per virar després a melodies que semblen amables fins que de l’alba es cau en la nit una altra vegada. La vida, el dia, la nit, a mans d’aquest talent de cabell rogenc. Aquest dijous passat, Monika Lao va estrenar la segona versió de Rammstein. “Amb això, faig un petit pas més que m’acosta al meu gran somni: realitzar un concert-espectacle exclusivament de temes de Rammstein, una banda que m’ha acompanyat i inspirat durant tota la meva vida”, comenta l’artista. És conscient que moltes persones encara es preguntaran “com és possible que una pianista de formació clàssica digui això”, fins i tot que pensin que s’ho ha tret de la màniga. Però no: “El que dic és absolutament cert (potser peculiar o atípic) però real i autèntic”.
Va quedar clar fa poc més de dos mesos amb la versió de “Du hast”, primera etapa d’una aventura que va posar en marxa “com a exercici nostàlgic” i amb la intenció de passar-s’ho bé, tot plegat recolzat en una obvietat: “El heavy metal és, en el fons, música clàssica”, deia la Monika en una entrevista al Diari de Terrassa el passat 24 de juny. El procés no va ser fàcil, perquè la pianista havia de véncer obstacles en forma d’inseguretat. El repte era majúscul. Farà més temes de Rammstein per muntar un espectacle de cara a l’hivern, amb algunes cançons en format electrònic. El motiu: Monika Lao vol aixecar-se uns minuts de la cadira i ballar el mètal. L’artista practica (també) dansa aèria.