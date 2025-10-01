Música que fa por a LaFACT de Terrassa

Una ària de les "Variacions Goldberg" de Bach es transforma en marc de tensió a "El silenci dels anyells" i després sonen fragments de la composició de Mike Oldfield, corresponent a l'àlbum "Tubular Bells", per recordar-nos "L'exorcista". També hi tenen cabuda "Dràcula" i "Poltergeist". Aquestes són algunes de les peces incloses al concert Cinema de Terror amb el qual l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) obrirà aquest divendres la temporada simfònica de LaFACT a Terrassa. El concert es desenvoluparà amb narracions en castellà i projeccions a pantalla.
A partir de les 20 hores, l'orquestra presenta aquest repertori "inquietant" sota la batuta de Virginia Martínez i les narracions de Salvador Vidal. El conjunt donarà vida a les bandes sonores més emblemàtiques del cinema, "des de l’atmosfera opressiva d’'Alien' fins als crits de pànic de 'Psicosi' o el misteri fosc de 'El silenci dels anyells', passant per títols com 'Frankenstein', 'Beetlejuice' o 'Poltergeist'". Els preus de les entrades van dels 20 als 28 euros.
Aquest és el programa del concert, que tindrà una durada de 100 minuts.
Primera part
"Frankenstein", de Patrick Doyle (1953); "Dràcula", de Wojciech Kilar (1932-2013); "Psycho", de Bernard Herrmann (1911-1975); "El silenci dels anyells", ària de les "Variacions Goldberg" de J. S. Bach (1685-1750); "Halloween", de John Carpenter (1948); "Beetlejuice. Theme”, de Danny Elfman (1953); "The Nightmare Before Christmas", suite de Danny Elfman.
Segona part
"Tauró", de John Williams (1932); "Futile Scape” del ilm "Aliens", de James Horner (1953-2015); "L’exorcista", amb fragments del "Tubular Bells" de Mike Oldfield (1953); "Scream", suite de Marco Beltrami (1966); "Poltergeist", amb el “Tema de Carol Anne”, de Jerry Goldsmith (1929-2004); "La profecia", suite de Jerry Goldsmith.
Propers concerts a LaFACT
Els següents esdeveniments simfònics a LaFACt seran la "Missa Solemnis" de Beethoven (23 de novembre) i el "Festival de valsos i danses" del concert de Sant Esteve (26 de desembre).
La institució cultural destaca que la "Missa solemnis" és "un concert extraordinari sota la direcció de Xavier Puig, que unirà l'OSV amb dues de les formacions corals més prestigioses del país — l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana— i un quartet vocal d’excel·lents solistes (Marta Mathéu, Mireia Pintó, Roger Padullés i Joan Martín-Royo) per interpretar aquesta obra majúscula". Es tracta d'una experiència "que convida a la contemplació i l’admiració davant la grandesa de Beethoven".
Amb el concert de Sant Esteve (26 de desembre), la tradicional celebració de l’arribada d’un nou any vindrà "amb una vetllada plena de ritme, elegància i bon humor". Dirigida per Noemí Pasquina i amb la soprano Laura del Río com a convidada, "el programa repassarà musicalment l’any amb valsos, polques i altres joies del repertori vienès i europeu".