Una cita amb la serenor amb motiu benèfic a Terrassa

L’Associació Coral Nova Ègara presenta “Camins de llum,Veus de pau”, un concert a benefici de MUA Solidaris i la seva lluita contra el càncer infantil que tindrà lloc aquest diumenge vinent a l’Auditori de Terrassa. El recital començarà a les 12 hores i l’entrada costa 15 euros.\r\n\r\nEl títol de l’espectacle convida a endinsar-se en un viatge que recorre els valors més profunds del Nadal. Segons els organitzadors, els senders de llum “simbolitzen la claror que guia, l’esperança que neix enmig de la foscor de l’hivern i el camí que traça la música des de les arrels populars fins a les composicions més subtils”. Aquesta llum, evocadora i serena, “ens acompanya a través d’un repertori que uneix la riquesa de les nadales catalanes i no catalanes, la delicadesa de la música francesa de Fauré i altres temes contemporanis que celebren l’amor i la connexió humana”.\r\n\r\nI les veus de pau? Són les de les corals, “que esdevenen instrument de calma i harmonia”. En cada nota hi ressona un desig col·lectiu de serenor i retrobament. En un món sovint accelerat i sorollós, “el cant coral ens retorna a l’essència: a l’escolta, a l’equilibri, a la pau interior”. A la Coral Nova Ègara, dirigida per Jordi Lalanza, se sumen JazzCor (amb direcció de Lucia Beresova) i el pianista Eduard Sáez.\r\n