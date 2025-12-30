A Terrassa es fa un brindis al circ

El circ nostrat arriba al seu equador en aquesta minitemporada hivernal. Aquest divendres vinent, La Gradeta de Nadal de Tub d’Assaig 7,70 oferirà la tercera entrega de les sis corresponents al seu espectacle específic per a aquest final del 2025. Es tracta de “Brindis”, un projecte propi, ambientat en les celebracions nadalenques i amb una estructura centrada en el joc escènic i repleta d’acrobàcies.
La tercera funció, com la resta, es desenvoluparà en el local de l’associació circense, en el número 63 del carrer de Sant Leopold, a partir de les 19 hores. El preu de les entrades és de 10 euros per als adults i de 7 per als infants.
Després de passar una setmana de residència-creació al local, el grup va estrenar l’espectacle en les seves instal·lacions dissabte passat. César Pons, Hannes Berger, Laura Raya, Marina Buxó i Rodney Stock són els artistes a escena en aquesta creació dirigida per Guillermo Aranzana que neix de la suma d’acrobàcia, humor i petites situacions quotidianes que s’acaben desbordant. El resultat de tot plegat és la construcció d’una festa tan senzilla com imprevisible.
Absurd festiu
Aquesta és la sinopsi de “Brindis”, com resumeix Tub d’Assaig 7’70. Arriben les campanades i, com cada any, tothom fa veure que sap amb exactitud què està celebrant: “Entre personatges entranyables i tradicions que persisteixen, la vetllada és retorça en acrobàcies, matusseries vàries i un absurd tan festiu com inevitable”. Perquè, al final, què seria un final de festa sense una mica de batibull?
Les següents funcions de la disbauxa de “Brindis” tindran lloc al carrer de Sant Leopold dissabte vinent, 3 de gener del 2026 (a les 19 hores); diumenge, 4 de gener (17 hores), i divendres, 9 de gener (19 hores).