Us presentem al Mortadel·lo de Terrassa

L’escenari és el perfecte, no podia ser cap altre: Terrassa. El personatge, potser també ho és: Fotomatón. Es tracta d’un fotògraf “una mica desastre, despistat i entranyable, que viu tot tipus de situacions absurdes i divertides”. Així defineix el Fotomatón el seu autor, el fotògraf (també) i dibuixant Jaume Olivet, que exposa al bar d’Amics de les Arts un grapat de tires protagonitzades per aquesta figura que té “un esperit similar al de Mortadel·lo”, en paraules d’Olivet.\r\n\r\nL'amic vesteix fins i tot la samarreta del Terrassa FC. La mostra “Fotomatón”, amb més de 60 dibuixos, romandrà al cafè del carrer del Teatre fins al 7 de gener del 2026. Els visitants poden observar una selecció de les situacions surrealistes i d’humor esbojarrat d’un personatge caracteritzat per “una capacitat infinita per ficar-se en embolics”. Olivet afirma que ha volgut fer un homenatge al còmic clàssic, “però amb un toc local i actual”. I, per descomptat, a Terrassa.\r\n