Myriam Swanson actuarà a la Casa de la Música de Terrassa

Ella és blues i rhythm’n’blues, també rock’n’roll i jazz. Ella, però, és cerca i matisos, ara, també electrònics. Myriam Swanson actuarà a Terrassa, a la Casa de la Música, el 18 d’octubre vinent.
El concert s’inclou en la programació de la segona temporada de Curtcircuit 2025 que l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) ha avançat aquest dijous i que enguany impulsa més de 45 esdeveniments en gairebé 30 espais de tot Catalunya.
Una de les sales serà la Casa de la Música, al número 76 del carrer de la Mare de Déu dels Àngels, on Myriam Swanson presentarà el seu primer àlbum en solitari, “Calígula”, després de deu anys de carrera amb diverses bandes de Barcelona. El treball, amb onze temes en anglès i en castellà, és “potent i arriscat”, segons els organitzadors d’un concert que començarà a les 20 hores. El preu: 12 euros l’entrada anticipada, 15 en taquilla.
Galgo Lento
Els programadors de Curtcircuit han confirmat també l’actuació del terrassenc Galgo Lento, el 28 de novembre a l’Espai Orfeó de Lleida.
El cicle de concerts ha arribat enguany a la 13a edició, que inaugurarà Tatuaje el 10 d’octubre al Jamboree de Barcelona.