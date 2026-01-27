Nou disc de Patinet a Terrassa: el poble alemany és també llatí

Lluís Paloma ha enregistrat més de 40 discos. La seva última (penúltima sempre) proposta és “El Poble Alemany”, que designa al títol una aparent paradoxa. És un àlbum de música llatina.
Paloma, “Patinet” de nom artístic, va néixer a Terrassa l’any 1975. És compositor, enginyer de gravació, escriptor i fotògraf i els àlbums producte de la seva feina intensa estan disponibles a diverses plataformes. Amb “El Poble Alemany”, diu, ha explorat els ritmes llatins, associant-los a les seves tècniques d’estudi habituals, “on els arranjaments complexos per capes conviuen amb l’ús liberal de la compressió àudio”.
En part, “és un intent obertíssim de fer que el públic balli sense parar”, sense cap excusa. “Però també és un disc de preguntes, començant per mi mateix, i acabant per les preguntes al públic”, afegeix el músic. Presentarà el treball el 17 de febrer vinent, a les 19 hores, a l’Ateneu Terrassenc.