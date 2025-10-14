La quarta gala d'"Operación Triunfo" 2025 va anar per feina. Va ser la més curta d'aquesta edició amb una durada de 120 minuts, el mateix que dura la magnífica "road-movie" de Tony Scott "True Romance", que entre nosaltres va dur el títol d'"Amor a quemarropa". Una setmana més, el terrassenc Guillo Rist va rebre els elogis del jurat per la seva magnífica "performance" del tema de Bad Bunny "NUEVAYoL", que va cantar acompanyat de Guille Toledano.
L'actuació de Guillo i Guille forma part ja de la història del "talent-show" de Prime Video. Durant els assajos, Manu Guix va advertir Guille Toledano. "Estàs aconseguint no fer el ridícul al costat de Guillo Rist". Com tantes vegades, l'egarenc va lluir damunt de l'escenari tot el seu talent interpretatiu i la seva gran projecció escènica. Especialment memorable va ser el moment en què van "perrear" al costat de Chenoa, que va anar seguint la coreografia com bonament podia. "És la primera vegada que 'me han perreado'" va dir la mallorquina, per afegir després que "jo soc molt perra".
Leire Martínez va ser l'encarregada de valorar l'actuació de Guillo Rist. Va insistir que de vegades es relaxava excessivament. Per moments, semblava que el proposarien com a nominat. Però no, el seu talent és tal que el van convidar a creuar la passarel·la. Els quatre nominats van acabar sent Crespo, María Cruz, la catalana Judit i Lucía Casani. Els professors van salvar a María Cruz i els companys a Crespo amb cinc vots, per tres de Lucía Casani i només dos de Judit, que va posar cara de circumstàncies en veure els pocs suports que tenia entre els seus nous amics. Ja podeu votar per salvar la Judit, que mereix continuar en el concurs. Lucía Casani ens cau francament bé, però...
La favorita de la setmana va ser, amb un 22,7% dels vots de l'audiència, la nord-americana criada a Santander Téyou.
Per cert, en aquest cinquè programa no hem detectat problemes de so de cap mena.
Adeu a Carlos
Només queden 13 aspirants a la victòria final. Aquest dilluns, l'expulsat va ser el Carlos, nascut a Albacete, però criat a Mallorca. Es va acomiadar en català del Max, el Guillo i la Judit entre un mar de llàgrimes. El públic va apostar, amb un 59,3% dels vots per la navarresa Laura Muñoz.
La nit va començar ben amunt, amb una magnífica actuació grupal del "Sin miedo" de Rosana. A continuació, els dos nominats van intentar obtenir els darrers suports. Carlos va cantar "Que te quería" de La Quinta Estación i Laura Muñoz va signar una magnífica i emotiva interpretació de l'"I Surrender" de la canadenca Céline Dion. Es van servir a continuació els sis duets, entre els que van destacar, Guillo i Guille a banda, el "Does your mother know" d'Abba interpretat per Cristina i Max. De fet, gairebé totes les actuacions van estar molt bé. Però, com es va encarregar de recordar Cris Regatero, la mecànica del concurs és la que és i encara que tots ho fessin de "10", caldria nominar-ne quatre.
Els convidats d'aquesta quarta gala van ser Dani Fernández i Valeria Castro, que van anar al Parc Audiovisual a cantar el seu tema "¿Y si lo hacemos?".
Ja ho veieu, cada vegada queden menys concursants. Aquesta sembla ser una edició clarament femenina. Dels 13 que queden, vuit són noies i només cinc nois. Però el nom d'un dels nois continua sonant amb força. Es tracta del terrassenc Guillo Rist. Té clar, però, que no val a badar.