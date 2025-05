La Villarroel estrena demà divendres l’obra “Un menú tancat”, coprotagonitzada per l’actor terrassenc Òscar Muñoz. Comparteix elenc amb Joan Arqué i Roger Coma; els quals estaran a les ordres del dramaturg Jordi Casanovas, qui l’any passat va adquirir gran notorietat amb “Jauria” (sobre la violació de la “Manada”).

En aquest nou projecte, Casanovas proposa una comèdia dramàtica amb la qual reflexionar sobre la vulnerabilitat de la masculinitat. Així ho descrivia ahir Casanovas, en una presentació a la premsa: “Per què ens costa tant plorar en públic als homes, fins i tot quan estem entre amics? Hi ha un estudi que constata que els homes heterosexuals tenen més facilitat per mostrar-se emocionalment al futbol, que no pas quan els passa alguna cosa i senten que ho han d’ocultar”.

La vulnerabilitat

I així va sorgir la pregunta que planteja un dels personatges: “Com és que mai ens hem vist plorar?”. Així que, a parer de Casanovas, “d’alguna manera el plor pot ser aquesta última frontera de vulnerabilitat que els personatges poden arribar a superar o no; ja que tots tres estan en una crisi al voltant de la seva masculinitat”.

Òscar Muñoz és part d’aquest trio, interpretant a Mateu: un personatge que, a priori, ja ha fet una feina de reflexió i desconstrucció de l’herència de masculinitat; però que, arran de la conversa amb els seus amics, es troba confrontat a una altra pregunta que posa en dubte tota la feina realitzada.

Òscar Muñoz s’explica així: “El meu personatge potser és qui sembla més avançat en tot aquest tema, però la pregunta que el sustenta és: Ha fet el treball per una voluntat pròpia o per unes circumstàncies familiars?”.

I no només aquesta qüestió: “Com de sincera o genuïna és la seva transformació? La conversa amb els seus companys li servirà de mirall per obligar a confrontar-se i descobrir qui és realment”.

Finalment, el director Llàtzer Garcia, conclou: “És una comèdia, però que constantment toca llocs que no són tan còmics. L’humor no està renyit amb els temes importants”.