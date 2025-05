Adjudicades les obres de millora de la Masia Freixa

Després d’acollir milers de visitants durant la Fira Modernista, la Masia Freixa es prepara ara per viure la reforma que inclou la museïtzació de l’espai. L’emblemàtic edifici modernista del Parc de Sant Jordi de Terrassa iniciarà pròximament les obres de rehabilitació, que s’han adjudicat a l’empresa Vesta Rehabilitación SL per un import d’1.668.923,04 euros, IVA inclòs.

L’objectiu és adaptar l’espai a les noves necessitats turístiques i museístiques, alhora que se’n garanteix la conservació patrimonial i la restauració d’elements originals com les fusteries i paviments. S’hi preveu la incorporació de tecnologia per a visites virtuals i la reobertura d’espais fins ara no accessibles al públic, com la torre de guaita i la sala de dipòsits. També es deixarà a la vista el sota cobert, que permetrà als visitants veure el particular doble sistema de cobertes de la casa i una part de les voltes des de dins de l’edifici.

Al concurs, s’hi havien presentat sis empreses. L’empresa Vesta Rehabilitación, SL ha estat adjudicatària del contracte en obtenir la millor puntuació global de la licitació. Ha destacat per presentar l’oferta econòmica més baixa, sense perjudici pel projecte (80 punts), i per complir plenament amb els criteris ecològics, com la formació ambiental del cap d’obra (10 punts) i el compromís d’utilitzar fusta de gestió forestal sostenible (10 punts). Fonts municipals han confirmat que dilluns es va notificar l’adjudicació a l’empresa i els treballs començaran pròximament ara que ha passat la fira. La constructora s’haurà d’ajustar als 10 mesos d’execució pel que caldrà treballar jornades dobles i caps de setmana. La data límit dels Next Generation es manté: el 31 de març de 2026, amb la possibilitat d’una pròrroga de tres mesos encara pendent per aprovar.

Amb l’horitzó immediat d’obres, l’Ajuntament ha realitzat el trasllat provisional de l’Oficina de Turisme, que fins ara es trobava en aquest edifici i que obrirà divendres a la Casa Soler i Palet, i de la Sindicatura Municipal de Greuges que s’ha situat al Vapor Gran. També s’han reubicat ja d’altres serveis municipals com la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), a la Casa Baumann, i el Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional a laFACT.

Dues fases

La reforma s’ha hagut de redimensionar pels retards en la tramitació de la subvenció europea. El projecte, inicialment valorat en 3 milions, s’ha acabat dividint en dues fases. La primera, que s’executarà amb els fons disponibles, representa el 60% de la proposta original. Per la segona fase, caldrà trobar nou finançament, i es preveu que tingui una durada de vuit mesos.