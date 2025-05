Una marató de cantates escolars al Teatre Principal

La cantata de la Clika arrenca avui al Teatre Principal (11.30 hores); escenari pel qual pujaran desenes d’escoles a cantar.

La cantata de la Clika és un projecte impulsat per les Cases de la Música que pretén generar afició per la música, treballar valors universals com la solidaritat, la comunitat i la diversitat i alhora estimular el ritme i la coordinació dels infants a través de coreografies senzilles.

A través de nou personatges i les seves històries, cada cançó convida a treballar valors, emocions i continguts musicals dins el currículum escolar. La cantata ha estat implementada en centenars d’escoles i s’ha convertit en una experiència col·lectiva molt estimada per mestres i infants.

Dimecres

Les cantates de Terrassa arrenquen dimecres, a partir de les 11.30 hores. Hi actuaran l’Escola Joan XXIII, Escola Enxaneta, Escola Isaac Peral, IE Antoni Ubach i Soler, Escola Auró i l’Escola Lumen.

Mentre que a la tarda, a partir de les 16 hores, serà el torn dels centres Escola Pia Terrassa, Escola Agustí Bartra, Escola Andersen, Escola Josep Ventalló i Vintró, Escola Tecnos i el Col·legi Maria Auxiliadora.

Dijous

El 15 de maig, arrenquen les sessions un altre cop a partir de les 11.30 hores. Aquesta franja matinal comptarà amb la canalla de l’Escola Bisbat d’Ègara, Escola La Roda, Escola Roc Alabern, Escola Abat Marcet i Escola Ponent.

I a la tarda hi passaran Escola Lanaspa-Giralt, Escola L’Avet, Escola Petit Estel - La Nova, Escola Marià Galí Guix, Escola El Vapor, Creixen Terrassa i l’Escola Roser Capdevila.

Divendres

El tercer i darrer dia de cantates comptarà durant el matí amb la presència de l’Escola Salvador Vinyals i Galí, Institut Escola Pere Viver, Escola Sant Llorenç del Munt, Escola Les Arenes, Escola Ramón y Cajal i Escola La Nova Electra. I a la tarda hi passaran l’Escola Sant Josep, Escola França, Col·legi Mare de Déu del Carme, Col·legi Ramon Pont, Escola El Vallès, Escola Delta i Institut Escola Sala i Badrinas

23 de maig

Per una altra banda, el divendres vinent, 23 de maig, tindrà lloc el projecte pedagògic Toca Toca. Serà una mostra de les 32 escoles, a partir de les 11 hores, a la pista d’atletisme de Terrassa.