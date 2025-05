El Vapor de Prodis és finalista dels Premis FAD d'arquitectura

Nom del projecte: rehabilitació del Vapor Cortès, Prodis 1923. Adreça: carrer del Bruc, 46. A banda de l’impacte local, la transformació de l’antiga fàbrica en el nou Vapor de Prodis, dissenyada per l’estudi H Arquitectes, transcendeix les “fronteres” de la ciutat i ha estat una de les obres escollides per als prestigiosos Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme. Els aspirants finals en l’àmbit d’arquitectura són vuit, entre els quals el flamant Vapor de Prodis, que ha passat el penúltim filtre del jurat. En total, en els diversos àmbits, són 31 els projectes finalistes dels 454 presentants inicialment. A Prodis s’ha transformat “amb sensibilitat un antic complex industrial en un equipament obert i funcional”.

Les obres, amb 7 milions d'euros de pressupost, es van iniciar el febrer del 2022 i van ser inaugurades el maig del 2024; el vapor ocupa 4.400 metres quadrats en dues naus. El jurat destaca “la radicalitat en convertir la distribució del programa, dins de l’espai de les naus industrials, en un joc amb caixes de fusta”. Les que descansen sobre el terra, sòlides i compactes, “obren i tanquen espais al mateix temps que reforcen les encavallades de fusta de l’estructura original”. Les caixes suspeses del sostre, lleugeres i transparents, “centren les peces i atreuen la llum zenital”. A més, “l’estratègia constructiva posa en valor els elements preexistents i mostra un compromís amb la reutilització i la sostenibilitat”. El nou edifici “supera els seus propis límits, es converteix en carrer i integra un col·lectiu sensible a l’espai i a la vida de la ciutat”.

El Vapor Prodis és el resultat de la transformació de part del Vapor Cortès

Nebridi Aróztegui

Els guardons, organitzats per l’ARQUIN-FAD (Foment de les Arts i del Disseny), arriben a la 67a edició i dels 32 finalistes, 23 optaven a les distincions en l’àmbit de l’arquitectura i interiorisme (vuit a arquitectura, cinc a interiorisme, cinc a ciutat i paisatge i cinc més a “intervencions efímeres”), cinc a la categoria d’internacionals i tres, a l’apartat de pensament i crítica. La proposta de Prodis competeix amb aquests set projectes: la construcció de nou habitatges de protecció pública a Inca, Ca Na Birgit (habitatge a Calvià), Casa em Olhão (habitatge a la localitat portuguesa d’Olhão), el projecte Green@house de 140 habitatges socials a 22@ de Barcelona, Nahinuena-Irak Bine Estrata (habitatge a Bilbao), Prefab House Changeover (casa prefabricada a Moià) i VHIR Vall d’Hebron Institut de Recerca.

El jurat destaca “la radicalitat en convertir la distribució del programa, dins de l’espai de les naus industrials, en un joc amb caixes de fusta”

Els Premis FAD es van crear l’any 1958 per reconèixer “els projectes arquitectònics més remarcables de la península ibèrica”. La convocatòria es completa amb un guardó transversal entre totes les categories creat el 2023; distingeix el projecte que destaca en el marc de “la rehabilitació, la reutilització i la regeneració”.

"Espectacular rebuda"

H Arquitectes ja va guanyar l’any passat el FAD amb el projecte d’una casa a Barcelona i ha estat finalista dels guardons diversos anys, “i això ja té molt valor”. Ho diu Roger Tudó, terrassenc i soci fundador de l’estudi, qui considera “molt reconfortant” la selecció de la seva candidatura, tan reconfortant com “l’espectacular rebuda del projecte a la ciutat”. Tudó creu que el Vapor de Prodis “ha aconseguit fer realitat, en espais de qualitat, un projecte social”. Al jurat li va impressionar que l’estudi traduís la intenció de la fundació “en una expressió espacial que agrada a tothom i que fa més feliços els usuaris”. Per a Tudó, “la qualitat de vida augmentada, així com la condició urbana del vapor, convertit en un edifici travessable, i la rehabilitació patrimonial que ha suposat” constitueixen els pilars bàsics de la selecció. Els premis s'anunciaran el 10 de juny en una gala que se celebrarà al Teatre Lliure.

La notícia arriba gairebé un any just després de la inauguració oficial (19 de maig) del nou edifici de la fundació dedicada a l’atenció de 400 persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o paràlisi cerebral. També atén 300 persones en formació. El vapor , a l’antiga fàbrica Filatures Matarí, inclou un restaurant i una escola de restauració.