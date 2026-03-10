Saxo i jazz amb aroma del País Basc

Després d'un reeixit cap de setmana inicial, tot i les inclemències meteorològiques, el programa musical del 45 Festival Jazz Terrassa arrenca aquest dimecres la seva segona setmana de concerts amb Haizea Martiartu. Els assistents tindran la sort d'escoltar abans no vegi la llum el seu nou àlbum “Zutabe”, que gravarà a finals d'aquest mes. L'actuació tindrà lloc a la Nova Jazz Cava, a les 21.30 hores, amb un preu de 5 euros l'entrada.
La jove, originària de Markina-Xemein (Biscaia) i establerta a casa nostra, va formar-se al Taller de Músics i posteriorment a l’ESMUC, on va rebre la influència de músics com Gorka Benítez, Joan Chamorro, Horacio Fumero o Chano Domínguez. Al llarg de la seva trajectòria, ha estat activa en l’escena del jazz i de la música moderna a l’Estat espanyol, participant tant en petits formats com en grans formacions. Ha format part de trios com Hiru, així com d’orquestres de més envergadura com l’Original Jazz Orquestra del Taller de Músics, la Michaela Chalmeta Big Band o la SGAE Big Band, col·laborant amb artistes com Fermin Muguruza, Santiago Auserón, Andrea Motis, Jorge Pardo o Antonio Lizana, i actuant en teatres com el Palau de la Música Catalana, el Palau de la Música de València, el Teatre Grec, el Teatro Victoria Eugenia o L’Auditori.
Com a músic acompanyant, Martiartu forma part d’Els Amics de les Arts, un petit detall simpàtic si es té en compte que el nom de la banda catalana de pop està inspirat en el de l’entitat que organitza el festival on la saxofonista actua aquesta nit.
Després del seu primer disc, “Folketik Jazzera Ensemble” (2020), “Zutabe” obre un nou moment en la trajectòria de la jove saxofonista, amb un llenguatge jazzístic que integra picades d’ullet a la tradició musical de la seva terra. La sessió d’avui se centrarà en aquest material, abordat des d’una interpretació oberta i viva, pròpia del format jam, però mantenint l’esperit i l’estètica del projecte. Acompanyada pel pianista de Huelva Vicent Marín, Héctor Tejedo al contrabaix, i el suggeridor bateria terrassenc Pau Gurpegui, Martiartu permetrà a públic gaudir del material abans de la gravació del disc en l'emblemàtic espai del passatge de Tete Montoliu.