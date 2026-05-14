Tensió egarenca a l’escenari francès

La Companyia 8 de Terrassa ha estat seleccionada per participar en la 31a edició del Festival Régional de Théâtre Amateur de Cahors, que tindrà lloc aquest mes de maig a la ciutat francesa de Cahors, al Vall del Lot. El grup terrassenc presentarà el thriller psicològic “Sur l’été le plus frais du reste de nos vies et les imbéciles”, amb dramatúrgia i direcció de José Antonio Aguado. La representació tindrà lloc aquest dissabte vinent, a les 17 hores, dins la programació oficial del festival.
L’obra, interpretada en català i subtitulada en francès, d’una durada d’una hora i 20 minuts, és protagonitzada per Rosa Domènech i Judith Cantón. Planteja una confrontació emocional entre una madrastra i una fillastra marcades per la desaparició d’un fill i per la lluita pel desig, la memòria i la veritat. Segons la companyia, el muntatge “desenvolupa un joc metateatral complex on l’espectador assisteix també a l’assaig de la mateixa obra, en una atmosfera de tensió constant”.
El text destaca la importància de l’enfrontament i el xoc en el teatre. Tot i que les protagonistes, la Neus i la Lali, tenen alguns punts de contacte, aquests no són suficients per evitar els efectes mortals del seu enfrontament. La lluita entre elles s’intensifica a mesura que l’amor de la Neus per la Lali es topa amb obstacles. El Festival Regional de Théâtre Amateur de Cahors és organitzat per l’associació cultural Troupe en Boule i reuneix anualment companyies seleccionades de diversos territoris europeus.
El certamen inclou trobades amb el públic, col·loquis amb artistes “i activitats paral·leles orientades a fomentar l’intercanvi cultural i escènic”. La participació en aquesta iniciativa internacional “suposa un nou impuls per a la projecció exterior del teatre amateur i de creació contemporània fet a Terrassa, així com una oportunitat per difondre la llengua i la dramatúrgia catalana en l’àmbit europeu”, subratlla el grup. L’obra es va estrenar al Teatre Principal de Terrassa el 4 de juny del 2023.
L’obra de teatre “El verano más fresco del resto de nuestras vidas y los imbéciles”, de José Antonio Aguado González, és un drama tens i intens que s’ha publicat a l’editorial Círculo Rojo.