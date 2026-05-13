La història boja del Quixot a Terrassa

Una bibliòfila apassionada i un pèl obsessiva vol explicar en poc temps l’obra magna de Cervantes, amb l’ajut d’un peculiar personatge. La música en viu, amb instruments antics, és més que un suport sonor. És narració, també. Arriba a Terrassa la producció “Don Quixot en pocs minuts”, amb l’Ensemble Contratemps.
La resposta a la pregunta de si els impulsors d’aquest projecte s’han pres moltes llicències a l’hora d’abordar l’immortal text de Cervantes deixa clara la forma i el contingut de “Don Quixot en pocs minuts”. La resposta: “Llicències? Totes”, la dona Jorge Morata, director artístic de l’Ensemble Contratemps, perquè la música és un dels pilars que suporten la innovadora obra per a públic familiar que Contratemps representarà aquest diumenge vinent, 17 de maig, a l’Auditori Terrassa. Serà al migdia, a les 12, quan l’escenari s’inundi de teatre, música del Segle d’Or en viu, humor i un punt de bogeria.
La música, en efecte, esdevé un element narratiu clau amb un repertori que evoca escenaris, emocions i girs argumentals. La xirimía, el trombó, el salteri, la flauta, la viola da gamba i la guitarra, i la veu, per descomptat, dirigiran la lluita contra els molins que semblen gegants i la carta a Dulcinea, o els moments en què la realitat i la ficció s’encavalquen i confonen.
I tot això, en poc més de 40 minuts, 45 com a màxim. Abans, en el seu embrió, eren 20. “Explicar la història en tan poc temps produïa situacions molt surrealistes”, recorda Morata. Contratemps va idear aquest muntatge durant la crisi de la pandèmia. Es va inspirar en produccions pròpies que al seu torn recreaven òperes barroques. Aquestes oferien un intermezzo còmic que sustenta el concepte: comèdia, paròdia, una mica de tendresa.
L’espectacle-concert combina el teatre gestual, l’humor intel·ligent i la música “per transmetre l’essència del clàssic de manera divertida i sorprenent”. Asseguren que connecta amb els infants, captiva els adults i demostra que les aventures del gentilhome cavaller continuen sent una aventura emocionant al segle XXI. La producció es presenta com “la celebració d’un personatge immortal, explicada amb creativitat, passió i una gran dosi de música i teatre”; oferta com “una porta d’entrada viva i estimulant a la literatura clàssica”. Com destaca Morata, la combinació serveix també per donar a conèixer instruments de l’època. “La música té molt sentit. Les obres de Cervantes i d’altres autors, com Calderón de la Barca, ja tenien musicalitat pròpia lligada a la prosa. El text, l’escena i la música són un tot”, afegeix el director artístic.
I com s’explica el Quixot en 45 minuts? Ho intenta fer una bibliòfila apassionada i una mica obsessiva a la qual acompanya un peculiar ajudant. Junts s’endinsaran en una bogeria escènica plena de moments absurds, riures i moments delirants. L’elenc el formen, en l’espectacle que es desenvoluparà a Terrassa, Gisela Figueras i Serge Ayala. Ella, actriu i comediant, també guionista (en el seu haver s’inclou aquest Quixot) i creadora escènica, imparteix tallers de risoteràpia i durant vuit temporades ha donat vida al personatge d’Isabel de Sant Cugat al programa “La nit dels ignorants”, de Catalunya Ràdio.
Serge Ayala és un comediant especialitzat en comèdia dell’arte. Ha dirigit diversos projectes, ha treballat com a coreògraf d’esgrima escènica i arts marcials, també com a regidor i creador de llums en òperes. La parella saltarà, cavalcarà en ases imaginaris, llança o espasa en rest, o darga antiga, mentre sona la música a les mans de Katy Elkin (xirimía, salteri, trombó i flauta), Lixsánia Fernández (viola da gamba i veu) i Guillermo Reyes Abad (guitarra renaixentista). Són pocs minuts, però és més que un resum d’una joia de la literatura universal.