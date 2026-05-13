El quartet de l'Ara i pop amb jazz a Terrassa

Els dijous són avantsala, primer pas, també ocasió per obrir boca de cara a un cap de setmana prometedor. En determinats locals, a més, dijous es regeix pel costum de la proposta musical afermada. El Cafè de l’Aula i la Nova Jazz Cava de Terrassa formen part d’aquesta xarxa d’escenaris disposats a l’empenta favorable i aquest dijous, 14 de maig, presenten concerts que tenen en comú el fil del jazz, però amb plantejaments dispars: el piano d’Albert Pladellorens que reinterpreta clàssics d’altres gèneres i el quartet d’Ara Martí, respectivament.
Per ordre cronològic, la nit jazzística de matisos i vols diversos s’iniciarà al Cafè de l’Aula a les 20.30 hores amb una proposta de “piano night” en la qual el pop, el soul i el rock prenen una nova dimensió a través d’arranjaments especials i sensibles. Darrere d’ells es troba Albert Pladellorens, pianista i vocalista que desgranarà al local del carrer del Doctor Ullés les seves particulars adaptacions de versions conegudes. Pladellorens ha participat en diversos espectacles amb la seva mare, Mone Teruel. Aquest dijous, en solitari, convidarà el públic a deixar-se portar per redescobriments musicals en un vespre pensat per a la calma, amb entrada gratuïta.
Una hora més tard, a les 21.30, està previst l’inici d’una nova jam session a la Nova Jazz Cava, amb entrades a 5 euros. Aquesta vegada, la formació encarregada d’obrir la vetllada al passatge de Tete Montoliu serà el quartet liderat per Ara Martí. La cantant pujarà a l’escenari del club acompanyada per Armando Lo Re al piano, Héctor Tejedo al contrabaix i Pere Gelabert a la bateria.
Energia
El conjunt construeix un espai sonor ric en matisos, on la delicadesa conviu amb moments d’energia i llibertat, com correspon a l’espai i el format. Ara Martí Quartet explora el llenguatge del jazz des d’una mirada oberta, “combinant la interpretació acurada amb la improvisació com a element central del discurs”, segons exposa la presentació del concert. El repertori inclou arranjaments propis que transiten entre estàndards de jazz, boleros i bossa nova, “creant un paisatge musical suggerent i dinàmic”.
Ara Martí ja va visitar la Nova Jazz Cava fa poc més d’un any amb formulació de quartet i en el marc del mateix projecte, la col·laboració permanent del Club de Jazz Terrassa amb el Taller de Músics ESEM (Escola Superior d’Estudis Musicals).