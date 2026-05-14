Relleu a la presidència de la Societat Coral Els Amics

La Societat Coral Els Amics ha formalitzat el relleu al capdavant de l’entitat en una assemblea general. Nuri Escudé i Guil serà la nova presidenta de la societat, en substitució d’Emili Puig i Montada, en una etapa molt significativa: la institució celebrarà l’any vinent el seu 150è aniversari i considera aquesta efemèride “una oportunitat per posar en valor la trajectòria històrica de l’entitat, així com el seu paper cultural i social dins la comunitat”.\r\n\r\nEscudé assumeix la responsabilitat “amb il·lusió” i amb el compromís “de continuar treballant pel creixement i la projecció de la coral”. L’assemblea va expressar el seu agraïment a Emili Puig “per la seva dedicació, esforç i la feina feta al llarg del seu mandat, contribuint al manteniment i la dinamització de l’entitat”. La Societat Coral Els Amics té com a finalitats “la promoció, foment i pràctica de totes les activitats culturals, recreatives i poliesportives”.\r\n\r\nLa fins ara tresorera de la societat està vinculada a múltiples activitats i a la direcció d’associacions, com ara l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits i la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. És membre del Consell de l’Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.\r\n