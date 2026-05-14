Cultura i Espectacles

Relleu a la presidència de la Societat Coral Els Amics

Nuri Escudé és la nova presidenta de l’entitat

  • Nurí Escudé -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de maig de 2026 a les 20:18

La Societat Coral Els Amics ha formalitzat el relleu al capdavant de l’entitat en una assemblea general. Nuri Escudé i Guil serà la nova presidenta de la societat, en substitució d’Emili Puig i Montada, en una etapa molt significativa: la institució celebrarà l’any vinent el seu 150è aniversari i considera aquesta efemèride “una oportunitat per posar en valor la trajectòria històrica de l’entitat, així com el seu paper cultural i social dins la comunitat”.

Escudé assumeix la responsabilitat “amb il·lusió” i amb el compromís “de continuar treballant pel creixement i la projecció de la coral”. L’assemblea va expressar el seu agraïment a Emili Puig “per la seva dedicació, esforç i la feina feta al llarg del seu mandat, contribuint al manteniment i la dinamització de l’entitat”. La Societat Coral Els Amics té com a finalitats “la promoció, foment i pràctica de totes les activitats culturals, recreatives i poliesportives”.

La fins ara tresorera de la societat està vinculada a múltiples activitats i a la direcció d’associacions, com ara l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits i la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. És membre del Consell de l’Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades