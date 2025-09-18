Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 19, 20 i 21 de setembre

El tercer cap de setmana del setembre arriba farcit d'activitats culturals a Terrassa. La relaxació estival queda ja molt enrere i l'engranatge va sol. Hi ha propostes per donar i per vendre. Aquí us oferim alguns actes previstos per a divendres 18 de setembre, dissabte 20 i diumenge 21. S'ha de triar, perquè ja se sap que a Terrassa és gairebé impossible abastar-ho tot.
1. Monòleg
Teresa Casals representarà la seva obra “El viatge dels meus somnis” al casal cívic del Roc Blanc. Aquest divendres, 18.30 hores.
2. Concert
Nit de rock progressiu a la Nova Jazz Cava, amb les actuacions de Golconda i Orella d’Ós. Divendres, 21 hores.
3. Cinema a la fresca
Projecció de "La furia", de Gemma Blasco, dins del Cicle Gaudí. Al pati de l'associació veïnal d'Ègara. Divendres, 21.30 hores.
4. Macroviciada 3.0
La Frikassa celebrarà al casal de barri de Sant Pere la tercera edició de la Macroviciada, dedicada als videojocs i destinada al públic familiar. Dissabte. Inici a les 11 hores. Fins a les 19.30.
5. Havaneres
La plaça del Progrés esdevé l’escenari de la primera Cantada d’Havaneres de Terrassa, amb una desena de grups, fins a les 22 hores. Dissabte, a partir de les 17 hores.
6. Tribut
La Sala Legends Dance Hall ha programat un tribut a la banda Joy Division al seu local de la carretera de Montcada. Dissabte, 23 hores.
7. Més tributs
Concert del grup Nightrain to Paradise, un homenatge als californians Guns N’Roses, a la Sala Rasa 64. Dissabte, 22 hores.
8. Clàssica
El pianista Daniel Ligorio serà el solista convidat al concert de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 a l’Auditori. Diumenge, 18 hores.
9. Més clàssica
Concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la direcció d'Andrés Salado i amb la participació de la soprano Raquel Lojendio. El títol de l'espectacle: "La Patètica de Txaikovski & últimes cançons d'Strauss". A LaFACT. Diumenge, 18 hores.