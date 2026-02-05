Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 6, 7 i 8 de febrer

Aquests dies de cel encapotat i pluja en amenaça o ja en descàrrega conviden a quedar-se a casa, però amb una mica d'esforç podem gaudir de la dimensió cultural que ofereix Terrassa. Les propostes són múltiples. Aquí us en presentem una quinzena.
Beethoven
L'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), amb la participació del Trio Fortuny, presenta La Cinquena de Beethoven a LaFACT Cultural. Direcció: Andrés Salado. Aquest divendres, 6 de febrer, a les 20 hores.
A prop
Concert del cicle Jazz a Prop, amb Oriol Vallès Quartet. Aquest divendres, al centre cívic Maria Aurèlia Capmany, a les 20 hores.
Turner
Arriba l'espectacle "Simply the best", tribut a Tina Turner. A la Sala Crespi. Divendres, 21 hores.
Pare i filla
Ainoa Blanco i Antón Blanco actuen junts a la Sala Rasa 64. Aquest divendres, 6 de febrer, a les 22 hores.
Taller
Activitat al Cafè Teatre l'Artista. Taller de Màgia amb Àlex Ferrer. Aquest dissabte, a les 18 hores.
Circ
"Conhort", espectacle de circ amb Hotel locandi, una proposta tragicòmica al Teatre Alegria. Dissabte, 7 de febrer, a les 19 hores.
Modgi
Magí García, Modgi, ofereix dis passis del seu monòleg "Quanta dignitat". Dissabte, a la Sala Crespi, a les 19 i les 21.30 hores.
Fem Sala
Prossegueix el Cicle Fem Sala de teatre a Amics de les Arts. Aquest dissabte, a les 20.15 hores, "L'arquitecte prohibit", espectacle musical de La Tremenda Companyia concebut com un homenatge crític i poètic al llegat d'Antoni Gaudí.
Jazz manouche
El Filippo Dall’Asta Quartet recull el llegat del jazz manouche, també conegut com a gipsy jazz, de figures llegendàries com Django Reinhardt i Stéphane Grappelli. Concert al Cafè de l'Aula, dissabte a les 21.30 hores.
Soroche
La cantant badalonina Affra i el guitarrista terrassenc Dani Felices pugen a l'escenari de l'Ateneu Candela amb el seu projecte Soroche. Dissabte, a les 21 hores.
Quartet
Elisabet Raspall Quartet, presenta "Aletheia", el nou projecte discogràfic de la pianista i compositora barcelonina. A la Nova Jazz Cava, dissabte, 21.30 hores.
Tribut
Concert de tribut a Manuel Carrasco amb la banda Carrascos, a la Sala Rasa 64. Aquest dissabte, a les 22 hores.
Clown
Espectacle de pallassos "Solo", de Roi Borrallas, al Teatre Alegria. Aquest diumenge, 8 de febrer, a les 12 hores.
Flamenco
La seu de Flamencología Terrassa acollirà el recital del cantaor Juan de Lola, amb Alejandro Delgado a la guitarra. Diumenge, a les 12.30 hores.
Drama
Nova entrega al Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Representació de "Lava", drama de James Fritz escenificat pel grup Trocateatre, de Sant Celoni. A la Sala Crespi. Diumenge, 8 de febrer, a les 18 hores.