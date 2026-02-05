Simfonia de transformació a Terrassa

Nova cita musical a LaFACT Cultural de Terrassa. L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) oferirà aquest divendres el concert “La Cinquena de Beethoven” amb el Trio Fortuny: Joel Bardolet (violí), Pau Codina (violoncel) i Marc Heredia (piano), i sota la direcció d’Andrés Salado. El programa començarà a les 20 hores.
La Simfonia número 5 en Do menor, op. 67, coneguda popularment com a “Simfonia del destí”, és una de les obres més emblemàtiques de Ludwig van Beethoven i una de les composicions més influents de la història. Estrenada l’any 1808, destaca per la seva força expressiva i la seva innovació formal, però també pel seu poder simbòlic, especialment en l’inici famós de quatre notes que tothom reconeix com el “destí que truca a la porta”.
La simfonia, interpretada com una lluita imparable i una victòria sobre l’adversitat, “és un reflex perfecte del moment de transformació que va viure Beethoven com a compositor, quan la seva sordesa començava a marcar la seva vida personal i professional”, exposa la presentació de la vetllada. El programa es completarà amb el Concert per a violí, violoncel i piano, en Do major, op. 56 de Beethoven, amb la participació del Trio Fortuny.