Què fer a Terrassa aquest dijous

A Terrassa no cal que sigui cap de setmana per tenir a la nostra disposició un grapat de propostes culturals. N'hi ha prou amb que sigui dijous, per exemple. Aquest dijous, 25 de setembre, la ciutat bull en una mena de pròleg del que vindrà.
Tertúlia
La Sala Paüls reprendrà aquest dijous, a les 19.30 hores, el seu cicle de tertúlies al bar Culla. Aquest cop, la trobada comptarà amb la participació d’Eduard Vives i Noguera (Terrassa, 1949), que dissertarà sobre l’etapa catalana del pintor Joaquim Torres-García. Vives, que va ser director de l’antic Centre Cultural (LaFACT actual) durant dues dècades, és especialista en aquest període de l’artista de nivell internacional, que va residir a Terrassa, a la masia de Mon Repòs. Va ser el creador de l’universalisme constructiu, corrent estètic la teoria del qual va desenvolupar en un llibre de mil pàgines publicat l’any 1944. La trobada amb Vives serà la vuitena del tercer cicle de tertúlies que la Sala Paüls organitza al bar Culla, al número 50 del carrer de Salvador Busquets, a Vallparadís.
Presentació-recital
L’escriptor David Vila i Ros presentarà aquest dijous a Terrassa el seu llibre “A la lluna”, un conjunt de contes “on la ratlla que separa la realitat de la fantasia es difumina”, segons indica l’organització d’una presentació-recital que tindrà lloc a la Sala Vancells d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals a partir de les 19 hores. L’entrada, pel número 46 del carrer de Sant Pere. David Vila i Ros (Sabadell, 1977) compagina les tasques de professor i escriptor amb conferències, tallers i recitals. En el terreny de la narrativa breu ha publicat “Ni ase ni bèstia” (2010), “Verba, non facta” (2014), “Roba estesa” (2017) i “La revolta de Cramòvia i altres contes” (2020), les tres últimes amb l’editorial Voliana. El protagonista de la vetllada ha col·laborat amb mitjans escrits i radiofònics d’arreu del país i és autor de llibres de narrativa per a grans i petits, de poesia i d’assaig i divulgació sociolingüística.
Sobre Eduard Punset
“No moriré mai” és el títol de la conferència basada en la biografia d’Eduard Punset que Genís Sinca, amb el poeta Jordi Torres, pronunciarà aquest dijous a les 19 hores a l’Ateneu Terrassenc, al carrer de Sant Quirze.
Reggae
Una taula rodona musical sobre els inicis del reggae obrirà a les 19 hores al Baumann Bar el festival Reggara, que dissabte oferirà racons de circ i reggae i concerts a la Muntanyeta. Reggara és un esdeveniment musical promogut per l'entitat terrassenca Malalts de Reggae. Aquest any arriba a la vuitena edició. El Music Forum d'aquest dijous serà dinamitzat pel col·lectiu Purple Rockets.
Contes infantils
La biblioteca del districte 4 acollirà aquest dijous, a les 18 hores, el taller familiar “Contes amb olor de cel blau”, a càrrec de Sherezade Bardají. Està dirigit a infants de fins a 3 anys.