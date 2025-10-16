Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 17, 18 i 19 d'octubre

Com sempre, hi ha de tot, però per a aquest cap de setmana hem triat com a propostes culturals destacades, sobretot, esdeveniments musicals. En l'agenda també hi ha cabuda per al teatre, no obstant això. I per a la pintura.
1. Flamenc
Tablao Flamenco a la seu de Flamencología, amb David de José, Rafael Fernández, Pili Rodríguez i Sergio Quesada, i el quadre de ball de l'entitat. A la seu de l'associació, a l'avinguda d'Àngel Sallent, aquest dissabte, 18 d'octubre, a les 21 hores.
2. Comèdia
El presentador, actor i director Quim Masferrer torna a LaFACT amb l’espectacle “Bona gent!”. Entrades exhaurides. Aquest dissabte, 21 hores.
3. Pop
Myriam Swanson presenta el seu primer àlbum en solitari, “Calígula”, a la Casa de la Música. Aquest dissabte, 20 hores.
4. Èxits
La popular banda Los 80 Pasajeros torna a la Sala Rasa 64 per oferir el seu repertori d’èxits del pop i el rock. Aquest dissabte, 22 hores.
5. Jazz al cafè
Cafè de l’Aula (carrer del Comte Borrell 62-64) ha programat un concert amb el reconegut pianista Lluís Coloma. Aquest dissabte, 22.30 hores.
6. Tribut
Homenatge a Depeche Mode amb la banda de cover Devotional Mode. A la sala Legends Dance Hall (carretera de Montcada). Aquest dissabte, 23 hores.
7. Teatre
“Nodi: de gossos i malditos”, obra sobre la contracultura llibertària. Al Teatre Alegria, amb la terrassenca Míriam Moukhles. Aquest diumenge, 18 hores.
8. Exposició
Inauguració, a la seu d'Amics de les Arts, de l'exposició "Color directe", obra de Roc Alabern, Oriol Hernández i Octavi Intente. Aquest divendres, a les 19 hores.
9. Clàssica
"Sonata fàustica", un concert d'extrems del pianista Jordi Humet basat en la sonata número 1 de Rachmaninof. A l'Auditori Terrassa, aquest dissabte a les 19 hores.