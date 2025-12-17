Cultura i Espectacles

La mainada també marxa de "rave" a Terrassa

Sessió especial d'electrònica a la Casa de la Música

  • L'actriu Karla amb K dirigirà la festa

Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 12:31

Aquesta no serà clandestina, com algunes (no totes) les d’adults. La Casa de la Música de Terrassa ha organitzat per a dissabte vinent una “rave” infantil, tal com sona, ideal per a infants fins a 10 anys aproximadament. La festa amb música electrònica es desenvoluparà a la seu de l’entitat, al carrer de la Mare de Déu dels Àngels, 76. El preu: 5 euros.

L’actriu Karla amb K serà la mestra de cerimònies, amb jocs, llum, color i coreografies que convidaran a ballar i participar en una festa pensada “perquè els més petits descobreixin l’energia d’una ‘rave’, però adaptada al seu ritme i imaginació”. La música la posarà Trescatorze DJ amb una sessió concebuda perquè tota la família pugui moure el cos sense parar, que aquest és l’objectiu d’una “rave”. La de la Casa de la Música s’iniciarà a les 18 hores.

