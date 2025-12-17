La mainada també marxa de "rave" a Terrassa

Aquesta no serà clandestina, com algunes (no totes) les d’adults. La Casa de la Música de Terrassa ha organitzat per a dissabte vinent una “rave” infantil, tal com sona, ideal per a infants fins a 10 anys aproximadament. La festa amb música electrònica es desenvoluparà a la seu de l’entitat, al carrer de la Mare de Déu dels Àngels, 76. El preu: 5 euros.\r\n\r\nL’actriu Karla amb K serà la mestra de cerimònies, amb jocs, llum, color i coreografies que convidaran a ballar i participar en una festa pensada “perquè els més petits descobreixin l’energia d’una ‘rave’, però adaptada al seu ritme i imaginació”. La música la posarà Trescatorze DJ amb una sessió concebuda perquè tota la família pugui moure el cos sense parar, que aquest és l’objectiu d’una “rave”. La de la Casa de la Música s’iniciarà a les 18 hores.\r\n