Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 3, 4 i 5 d'octubre

No cal tornar a parlar de l'efervescència cultural d'aquesa ciutat nostra, del caràcter inabastable de les agendes durant molts períodes de l'any, però el que passarà aquest cap de setmana a Terrassa té difícil comparació. Triant molt, us oferim vuit activitats.
1. Concert terrorífic
L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) oferirà a LaFACT un concert de bandes sonores de terror. Divendres 3 d'octubre, 20 hores.
2. Una exposició
Encara podeu veure “Terrassa en pandèmia”, del fotoperiodista Nebridi Aróztegui. Divendres i dissabte. Arxiu Tobella, de 18.30 a 20.30.
3. Una altra exposició
”L’Or del silenci”, de Fèlix Sampietro, romandrà a la Sala Muncunill fins diumenge. Divendres, 16 a 20 hores. Dissabte, d’11 a 14 hores i de 16 a 20. Diumenge, d’11 a 14.
4. Glosa
Quarta edició de la Mostra de Glosa de Terrassa, esdeveniment de cultura popular que se celebrarà a la plaça del Vapor Ventalló. Dissabte, 18 hores.
5. Country
Concert de Natchet Taylor Band, grup de country amb amb influències texanes del rockabilly , a la sala Legends Dance Hall. Dissabte, 22 hores.
6. Concert
La pianista Ingrid Cusidó ofereix un recital de peces clàssiques a l’Auditori. Concert organitzat per l’Ateneu Terrassenc. Dissabte, 18 hores.
7. Teatre
La companyia InsPirats representa la comèdia “Tèxans”, a la sala Xavi Sallent, al carrer de Pere Fizes, 24. És una creació original que es capbussa amb ironia i una mirada crítica dins el món empresarial. Dissabte, 20 hores. Diumenge, 18 hores.
8. Exposició
Mostra de fotografies de Ramon Llinares. Inauguració: divendres, 3 d'octubre, a les 17.30 hores, al Centre Excursionista de Terrassa. Hi romandrà fins el 31 d'octubre. Títol: "A l'altra banda del riu".