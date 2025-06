Quimi Portet s'abona a Terrassa

Fa unes setmanes va presentar a Terrassa el seu llibre “Cançons en bell llemosí”. Aquest dissabte, 14 de juny, hi torna. Quimi Portet serà al Vapor de Prodis per oferir un concert organitzat per la Casa de la Música. La cita, a l’hora del vermut: 12.30. El preu: 18 euros.

El concert, inclòs en la Temporada de Música de l’Ajuntament, servirà per presentar el primer disc en directe de Quimi Portet, “Si plou, ho farem al Pavelló (Live in Cincinnati)”, un treball que constitueix també el seu primer recopilatori de grans èxits. Com destaca l’organització, es tracta d’un testimoni inapel·lable de més de trenta anys de trajectòria musical, “un viatge sonor ple de referències, poesia i aquell esperit lliure que l’ha convertit en un artista imprescindible”. Amb Portet, el Vapor de Prodis, al carrer del Bruc, s’estrenarà com a escenari de concerts de renom.