Una Aula Gran amb el gran Bizet a Terrassa

Aquesta és la sessió 1139 de l’Aula Gran de Terrassa: “George Bizet, el geni darrere l’òpera ‘Carmen’”. El protagonista de fons és insigne. El conferenciant que impartirà una ponència sobre el compositor francès atresora una àmplia trajectòria en l’àmbit de la divulgació musical. Es tracta de Joan Vives i Bellalta, professor d’Història de la Música, flautista de bec i locutor-redactor de Catalunya Música. La conferència tindrà lloc aquest dijous, de 17.30 a 19 hores, a la sala d’actes de la UPC-Eseiaat, al número 11 del carrer de Colom.
George Bizet (París, 25 d’octubre de 1838-Bougival, 3 de juny de 1875), va ser un compositor francès, principalment d’òperes, amb una intensa carrera que la seva mort prematura va trencar. Admès al Conservatori de París amb 9 anys, va ser company de Gounod en aquesta institució acadèmica. Poc abans de morir, al març de 1875, va rebre el nomenament de Cavaller de la Legió d’Honor.
També aquell març, el dia 3, es va estrenar “Carmen” a l’Opéra-Comique de París. Bizet estava convençut que l’obra seria un fracàs. Va morir d’un atac al cor tres mesos més tard. No es podia imaginar que aquella òpera assoliria un èxit aclaparador i durador. El públic i la crítica del moment van condemnar “Carmen” en considerar-la immoral, però aquella creació va esdevenir una de les òperes més estimades del repertori líric mundial.
De tot plegat ja en fa 151 anys, recorden els responsables de l’Aula Gran, associació sense ànim de lucre, dedicada a la promoció de la cultura, que es va fundar l’any 1990 i està adscrita a la Federació Catalana d’Aules AFOPA. Les seves principals activitats són una trentena de conferències anuals que celebra durant el curs escolar, d’octubre a juny, els dijous a la tarda.
Rellevant divulgador
Les sessions són impartides per professors de prestigi o per especialistes en una determinada matèria. Per a la ponència d'aquest dijous, l’entitat ha cridat un dels més rellevants divulgadors musicals de Catalunya.
La de l’Aula Gran no serà la primera convocatòria amb participació de Vives a Terrassa. El juliol passat, el periodista va oferir una classe magistral, “Els quatre elements: música inspirada en la natura”, a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) amb suport musical. L’acte va ser organitzat per l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 en el marc de la 13a edició del Festival d’Estiu Seu d’Ègara.