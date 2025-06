Rockin a Terrassa: "Anar a classe és com viure en un altre món"

Significa un pas endavant en un concepte allunyat d’inèrcies del passat. “La música no és sols la flauta dolça”, sentencia un dels alumnes participants en el vídeo de promoció de l’esdeveniment. “Dijous tinc classe de música a primera hora i ja em llevo amb ganes”, diu una companya. Tots dos participen en un projecte innovador que aquest divendres viurà el seu concert final de curs. Sí, un concert, perquè l’esdeveniment és un recital col·lectiu de les bandes creades en el projecte Rockin de Terrassa, que combina la formació musical a l’educació secundària amb pràctiques tècniques en escenaris.

El concert se celebrarà aquest divendres, a partir de les 17 hores, al Teatre Alegria, al carrer de Gaudí. Es tracta de Mostra Rockin, la culminació corresponent a aquest curs d’aquesta iniciativa educativa impulsada per les Cases de la Música i que comptarà amb la participació dels alumnes de l’Institut Escola Feixes, l’Institut Nicolau Copèrnic i l’ESTAE (Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle). Mentre els estudiants dels instituts actuen en directe, els de l’ESTAE s’encarreguen de la producció tècnica (llum, so, etc.). Durant el curs, primer amb el suport d’una consola, després muntant combos musicals a hores lectives, l’alumnat s’especialitza en instruments i treballa l’engranatge d’una banda.

Acte no obert al públic

“Rockin, revolucionem la música”, és el lema de la iniciativa. L’acte no està obert al públic general, ja que cada institut hi porta el seu propi alumnat com a audiència, “reforçant així la confiança i la cohesió dins la comunitat educativa”, destaquen els organitzadors.

Viure les classes amb aquest sistema és “com desconnectar, viure en un altre món”, comenta una alumna. “És una oportunitat per mostrar que la música és quelcom especial”, exposa un company. Perquè no tot és flauta dolça exhalant les antigues composicions repetides de generació en generació.