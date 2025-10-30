Tradició i glosa a l'Auditori de Terrassa

El cant coral català ha estat, des de fa prop de dos segles, una de les grans columnes de la nostra cultura popular. Des dels temps d’Anselm Clavé —l’home que va lluitar per culturitzar el poble català a través de la música coral.— fins a l’actualitat, les corals han servit per unir generacions, difondre la llengua materna i mantenir viva la tradició musical del país. Sempre han tingut molt present la cançó popular i tradicional, amb un ampli repertori, però sempre ho ha fet al voltant de la cançó fixada, aquella que ja té un text establert.
Què passa, no obstant això, quan la glosa es troba amb la veu improvisada del glosador? Això és exactament el que proposa “Tra[d]ïcions”, el concert-espectacle que tindrà lloc aquest diumenge 2 de novembre a les 18 hores a l’Auditori Municipal de Terrassa. La proposta, organitzada pel Cor Montserrat d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, vol anar més enllà del cant coral tradicional per obrir-lo a la cançó improvisada —la glosa—, un art popular que beu de la ironia i l’enginy i que construeix el seu discurs en el mateix instant en què es canta.
Aquesta unió de dues maneres d’entendre la música —una de més estructurada i col·lectiva, i l’altra de més lliure i espontània— crea un diàleg insòlit sobre l’escenari. La glosa, hereva dels antics corrandistes i cantadors de taverna, esdevé aquí una eina d’expressió que connecta amb l’humor i la creativitat del públic. En canvi, el cor aporta l’emoció del so coral i la força de la tradició. El resultat és una trobada entre passat i present que parla de qui som com a poble i de com el patrimoni pot continuar evolucionant sense perdre la seva essència.
“Mostrarem que la nostra llengua i les nostres tradicions ens defineixen amb un espectacle diferent, divertit i compromès amb la cultura catalana”, explica Rosa Maria Ribera, directora del Cor Montserrat.
A “Tra[d]ïcions”, les veus del cor dialogaran amb les rimes dels glosadors Yago Calvet i Mireia Mena, que convertiran cada intervenció en un joc poètic i musical ple d’espontaneïtat. La part instrumental anirà a càrrec dels músics David Arso i Pere Romaní, mentre que Olga Prat assumirà el paper de ponicana, és a dir, la persona que proposa els temes i condueix el fil de la improvisació, aportant ritme i dinamisme al concert.
Entre tradicions i traïcions
L’espectacle és una proposta coral que trenca esquemes i que, com el seu títol indica, juga entre les tradicions i les traïcions: fidelitat al llegat i alhora llibertat per reinventar-lo. Referint-se a la llengua catalana i les seves tradicions, la directora del Cor Montserrat manifesta que “si no les volem perdre les hem de posar en valor, defensar-les i actualitzar-les per poder seguir endavant com a poble”.
La creació de l’espectacle és fruit del treball col·lectiu d’Albert Casals, Olga Prat, Rosa Maria Ribera i Laia Viladot, mentre que l’escenografia i el guió original porten també la signatura d’Olga Prat. D’altra banda, Rosa Maria Ribera ha dirigit la part musical, i Pere Romaní s’ha encarregat dels arranjaments que donen cohesió a aquest mosaic de sons, veus i versos improvisats.
Amb una durada aproximada de 75 minuts, “Tra[d]icions” promet ser una experiència viva, on el públic no només escoltarà sinó que participarà emocionalment d’un diàleg entre passat i present. “Veniu al concert —reivindica la directora—, perquè aquesta barreja de glosa, música tradicional i cant coral us atraparà i no us deixarà indiferents. Feu que els nostres joves coneguin el nostre patrimoni cultural”.