Set propostes culturals a Terrassa per a dijous i divendres

Avancem algunes activitats de divendres, però també aquest dijous, 12 de juny, bull la cultura en aquesta Terrassa efervescent. Xerrades, monòlegs d’humor, tertúlies i concerts s’entrecreuen a les programacions de diverses entitats com a bestreta del cap de setmana, que també ve carregat. De moment, aquí teniu set propostes, de la fusió implícita al jazz i el blues a les aventures d’una fotògrafa i el procés creatiu d’una novel·la, passant per la reflexió col·lectiva i el metal.

Conversa amb Mar Serra, a l'Ateneu Terrassenc

La fotògrafa Mar Serra

“Vaig ser al Marroc, entre les dunes del Sàhara i la calidesa de la cultura amazic, on alguna cosa va canviar profundament dins meu”, diu Mar Serra. Aquesta fotògrafa i dissenyadora tèxtil serà aquest dijous, a les 19 hores, al cicle de converses de l’Ateneu Terrassenc (carrer de Sant Quirze, 2). Ferran Peña serà l’encarregat de presentar la fundadora de Mar de Dunes i de l’Associació Amrad, que explicarà les seves experiències al desert, on va conèixer, afirma, un seguit de dones resilients: “Vídues, divorciades, mares soles, sense recursos ni oportunitats, però amb una força i dignitat que em van colpir”. La durada de l’acte es preveu d’una hora.

Trobada sobre xarxes socials a l'Ateneu Candela

“Hem begut oli a l’Ateneu Candela: parlem del Fedivers: xarxes obertes, sense algoritmes ni vigilància”. Aquest és el títol de la trobada, organitzada per la Comunalitat Urbana de Terrassa Barris Futurs i la Cooperativa Communia, que es desenvoluparà a l’Ateneu Candela aquest dijous, a les 19.30 hores. L’objectiu: “Explorar una alternativa cada cop més rellevant a les xarxes socials centralitzades: el Fediverse”. La sessió és per a les persones interessades “en eines digitals més ètiques, descentralitzades i respectuoses amb la privacitat”. Es tracta de conversar sobre el futur de la comunicació digital i la creació “d’una presència digital més conscient i saludable”.

Concert de Guillem Pérez Grup a la Nova Jazz Cava

Guillem Pérez Grup

Aquest dijous aterra a la Nova Jazz Cava Guillem Pérez Grup, un projecte que busca “crear diàlegs entre les diverses arrels musicals” que inspiren l’autor. I aquestes arrels musicals són el jazz, el folk i el jazz-fusió, però també la música ètnica i l’experimental. El projecte s’obre “a la cocreació entre els integrants a partir de composicions pròpies amb la finalitat de compartir l’estètica de cada una de les fonts estilístiques”. El concert, en el marc del Festival Talent, començarà a les 21.30 hores. El preu: 4 euros per al públic en general, gratuït per als socis de l’entitat.

Tertúlia amb l'escriptor Marc Font

L`escriptor Marc Font



Marc Font, autor de “La modista de Gràcia”, serà el protagonista de la tertúlia oberta que tindrà lloc aquest dijous, a partir de les 17.30 hores, al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. L’acte, inclòs en el programa del Club Fil per randa, és gratuït, però les places són limitades. “La modista de Gràcia” és el darrer llibre llegit i comentat al club de lectura. És la primera novel·la de Font, un “thriller” domèstic que transcorre al barri de Gràcia en temps de postguerra i fins a l’actualitat. L’autor respondrà a les preguntes dels lectors.

I tres ofertes més

Aquest divendres 13 de juny, a la Sala Ball Vallès, concert de metal. Amb Erzsebet, Handle With Hate i OOPart. Preu: 12 euros (anticipades) i 15 euros (taquilla). 21 hores.

També aquest divendres, a l'Amfiteatre del Castell i altres espais, Festival de Blues de Rubí. Hi actuen Greg Izor Quartet, Rambalaya, Chino Swingslide & Tota Blues, Sweet Marta & The Blues Shakers, Koko Jean & The Tonics, Muddy Wine i Crystal Thomas. Tot el cap de setmana.

Aquest dijous, 12 de juny, sis monologuistes al restaurant Rollin, a la plaça de Ricard Camí. A les 20 hores, amb taquilla inversa. Actuacions de Marma Morales, M. Carmen Heras, Natalia Sau, MagCaroni, Ellias Puente i Jorvil.