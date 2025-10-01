Sílvia Carbonell deixa la direcció del Museu Tèxtil de Terrassa

Sílvia Carbonell deixa la direcció del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. L'entitat ha fet pública la decisió aquest dimecres.\r\n\r\nCarbonell portava 30 anys a la institució, gairebé 10 dels quals a la direcció gerència. Ara ha decidit prendre's "una excedència voluntària per dedicar-se plenament al món de la investigació tèxtil des d’un altre àmbit". Aquest dimecres, mitjançant les xarxes socials, ha volgut fer arribar "un sincer missatge d’agraïment i estima a totes les persones amb qui ha treballat i col·laborat al llarg d’aquests anys".\r\n\r\nL’equip del Museu Tèxtil ha volgut agrair la feina de Carbonell, "la seva dedicació, passió i compromís amb el patrimoni i la cultura tèxtil", i desitjar-li "molta sort i èxits en tot allò que emprengui".\r\n