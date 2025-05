Tan joves que és insultant!

Eliott Knuets, guitarrista que, amb 21 anys, ja té un llenguatge absolutament nou i innovador. I Víctor Carrascosa, trompetista barceloní de 22 anys, amb un so càlid, elegant i actual.

Són els dos joves, insultantment joves, que pugen avui a l’escenari de la Nova Jazz Cava. A partir de les 21.30 hores, presentaran un repertori jazzístic en un viatge des del bebop fins al jazz contemporani actual, tot fet amb un llenguatge propi.

És aquesta la unió de dos dels més talentosos músics europeus, que s’apleguen per realitzar aquesta sèrie de concerts que els portarà per Catalunya i la resta de l’Estat espanyol. I que al mes de juny els durà per tota Bèlgica.

En el cas Carrascosa, als 10 anys es va unir a la Sant Andreu Jazz Band, agrupació on han militat diversos joves terrassencs al llarg del temps. Allà hi va romandre vuit anys. En aquesta agrupació, va tocar al costat de músics de gran qualitat i es va familiaritzar amb els grans escenaris des d’una edat molt primerenca. Als 17 anys, es va introduir de ple a l’escena musical de Barcelona.

I dissabte, Jazz Pretenders

Ja demà dissabte serà el torn de Jazz Pretenders (21.30 hores). L’escena vibrant del jazz elèctric cobra vida amb el projecte de Jordi Blanch, un saxofonista que lidera amb mestratge i passió.

Amb tres àlbums al seu haver, Jazz Pretenders ens submergeix en un viatge musical ple de ritmes intensos i melodies pentatòniques que defineixen el Groove contemporani.

En les seves actuacions en viu, la sinergia entre els instruments i la veu excepcional de Marian Barahona crea una experiència inoblidable. El repertori, una barreja de composicions originals i adaptacions de llegendes com Horace Silver i Miles Davis, garanteix una sessió que captura l’essència pura del jazz.