Terrassa acollirà una jornada d'havaneres amb una desena de grups

Per posar en relleu, o almenys recordar, que “El meu avi” és una havanera carregada de simbolisme i fama merescuda, per descomptat, però que hi ha molt més en aquest món de la cançó marinera, notes dolces de mar salada. Per fundar un certamen amb vocació de continuïtat, com el de Manresa, que ha estat font d’inspiració. Per tot això neix la primera Cantada d’Havaneres de Terrassa, concebuda com a jornada, impulsada per Sons Blaus i Audio-Events Terrassa, que se celebrarà a la plaça del Progrés el 20 de setembre vinent.
El cartell està format per una desena de grups, quatre d’ells terrassencs: Sons Blaus, Sa Parranda, Vela i Timó i L’Espingari. La resta de convocats són aquests: Xató, Mestre d’Aixa, Faroners de Calella, Escamarlans de Palau i Havanerus de l’Esquirol. El seguit de concerts començarà a les 17 hores, per acabar a les 22. Serà, en paraules dels organitzadors, un programa “de música, tradició i ambient mariner”.
Serà un homenatge a aquest ritme melancòlic originari de Cuba i tan arrelat a casa nostra. La cita del 20 de setembre esdevindrà “una oportunitat única per gaudir de la riquesa i diversitat d’aquest gènere musical, interpretat per formacions amb àmplia trajectòria en el món de les havaneres”. No faltarà el rom cremat, inherent a aquestes celebracions, “beguda inseparable de les cantades, que contribuirà a crear l’ambient festiu i pròxim d’aquestes trobades”. En aquest cas, tampoc faltarà una mostra d’entitats solidàries i del comerç de Ca n’Aurell, perquè l’Associació de Comerciants d’aquest barri participa en l’organització de l’esdeveniment juntament amb Sons Blaus i Àudio-Events Terrassa.
"No hi ha res semblant en tot el Vallès"
La idea va sorgir fa un any. “Vèiem que les havaneres seguien, i segueixen, de moda, que no s’han estancat. Anàvem a diversos certàmens i pensàvem: ‘per què no fer una cosa similar aquí a Terrassa?’ No hi ha res semblant en tot el Vallès”, comenta Jordi Martí, gestor d’Àudio-Events.
La plaça del Progrés tindrà cara de port i aroma de salnitre. Es cantarà a la mar, a la bandera, a la companyonia i a la llum tènue de fanals. Tot això, a la ciutat de les rieres que, no obstant això, conserva una rica tradició de respecte a aquest gènere i de cultiu de les seves cançons. “La cultura catalana es mereix actes com aquest”, afegeix Jordi Martí. La intenció és que la jornada del 20 de setembre “sigui la primera de moltes més”, declara el responsable d’Audio-Events. “Volem créixer i seguir donant veu a l’havanera”, conclou.