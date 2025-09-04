La "Pubertat" de Terrassa es preestrena a una sala de Barcelona

Abans de l’emissió a la petita pantalla, o als dispositius electrònics, la sèrie rodada per Leticia Dolera a Terrassa tindrà presència a la gran pantalla. L’actriu i directora preestrenarà “Pubertat” al Serielizados el 25 de setembre vinent.
En concret, la sala 5 dels cinemes Mooby Aribau de Barcelona serà l’escenari de la projecció dels tres primers capítols de la ficció (en té sis), ambientada en el món casteller i realitzada en bona part a la nostra ciutat, amb la col·laboració estreta de la colla Minyons . La producció és d’HBO Max, coproduïda per 3Cat, i gira entorn dels volts de la nit de Sant Joan a Catalunya.
La sessió comptarà amb la presència de la mateixa directora, i protagonista, que en serà la presentadora. L’acte suposarà un avançament del Serielizados, que aquest any tindrà lloc del 3 al 12 de novembre als mateixos Mooby Aribau, al CCCB i a Casa Seat.
A banda de Dolera, la sèrie compta amb la participació de Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Alexandra Russo, Jean Cruz, David Vert, Biel Duran, Anna Alarcón, Lluís Marco, Vicky Peña o Carla Quílez, entre d’altres.
A finals de juliol passat es va fer públic el tràiler d’avançament i demostració de “Pubertat”, que, segons les primeres previsions, s’ha d’estrenar aquest mes de setembre a HBO Max. L’avançament acabava amb la frase “Jo no he fet res” després de 30 segons trepidants, el resum d’un drama familiar ambientat en el context de la tradició castellera. La colla Minyons de Terrassa va fer d’amfitriona de l’equip de Dolera l’any passat durant diversos mesos. La història “explora el pes del tabú i l’herència psicològica transmesos de generació en generació”, segons Dolera.
Tensió
L’harmonia d’una comunitat es trenca amb una denúncia d’agressió sexual entre adolescents a la nit de Sant Joan. El coneixement dels fets esclata a les xarxes socials i obre la tensió a les famílies, que han d’enfrontar-se a la veritat; també als límits i responsabilitats, i a la terrible pregunta sobre la revetlla: pot un nen ser un agressor sexual, o tot el que ha passat és producte de la confusió de l’edat?
Després de la seva estrena a HBO Max al setembre, “Pubertat” s’emetrà a 3Cat. La sèrie és una producció de Distinto Films, Corte y Confección de Películas, Uri Films i 3Cat en coproducció amb l’empresa belga AT-Productions. Té el suport d’ICEC, el programa Europa Creativa Media i Eurimages.