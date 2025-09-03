Tot el que vols saber sobre jocs de cartes, a Terrassa

És entrar a la Sala Salvador Alavedra d’Amics de les Arts i trobar una taula de joc (de fusta, per descomptat) amb naips. I hi ha baralles, reproduccions d’obres artístiques i fins i tot una foto de parroquians d’Amics de les Arts asseguts al voltant d’una taula al local. Alguns dels parroquians són precisament impulsors de la novena Setmana de Jocs al Carrer de Terrassa, en la qual s’emmarca l’exposició “Jocs amb cartes”, inaugurada aquest dimarts a la seu de l’entitat cultural, al carrer del Teatre, on romandrà oberta fins al 14 de setembre. Es pot visitar de 18.30 a 20.30 hores.
Les cartes constitueixen el fil argumental de l’esdeveniment general i poblen la sala amb un variat contingut: dels naips amb solera a les cartes de restaurants: el Peixerot (de la Playa de la Villanueva, Barcelona, de cuina de tradició marinera). O de Le Calypso, també de la pizzeria Dona Leonardo. Perquè les cartes no viuen només a les mans dels jugadors.
La sala acull un centenar d’objectes que no parlen només de “sota, cavall i rei”, com indiquen els organitzadors. “Aquí, les cartes es despleguen com a finestres cap a mons diversos: des de la tradició lúdica fins a l’expressió artística en diverses disciplines, passant per la gastronomia més curiosa”. Presents a totes les cultures, els jocs de cartes són més que entreteniment: “Són rituals compartits, memòria oral, estratègia i complicitat”. Estratègies “que ens han fet créixer, riure i, de vegades, discutir...”
Botero i Cézanne
Tot això es pot trobar a una exposició que es completa amb reproduccions d’obres d’art, perquè les cartes “també han estat font d’inspiració artística” per a creadors com Joan Brossa. O Paul Cézanne, que en un lustre, a finals del segle XIX, va pintar una sèrie de cinc quadres amb aquesta temàtica. O alguns olis de Fernando Botero.
Les cartes són reflexos de la idiosincràsia dels pobles: l’espasa dels cavallers, el calze del clergat, l’or de mercaders i burgesos. La classe de baix, que tenia prohibit portar armes, “està simbolitzada pel contundent bastó”, com s’explica en un text sobre orígens de la baralla. La mostra convida a explorar “aquest element tan quotidià i versàtil des de diverses mirades creatives i culturals”.
La Setmana de Jocs al carrer es va obrir aquest dilluns passat. Acabarà aquest divendres, 5 de setembre.