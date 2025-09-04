Xerrada a Terrassa: "Potser no cal llegir més llibres"

Que ningú observi en la frase una incitació a no llegir. És, simplement, un comentari integrat en la descripció del taller-xerrada que Daniel Gabarró oferirà el pròxim 10 de setembre al Centre Excursionista de Terrassa (CET). “Set passos (i cinc errors) per tenir més pau interior”, és el títol de l’acte.
Se celebrarà a la seu del CET, al carrer de Sant Llorenç, a partir de les 19.30 hores. Es tracta d’un taller “per tenir un mapa interior cap a la felicitat”. L’impartirà Daniel Gabarró, col·laborador habitual del programa televisiu de 3Cat “L’ofici de viure”, de Gaspar Hernández, i la descripció diu, entre altres coses, això: “Potser no cal llegir més llibres, ni veure més vídeos. Potser el que et falta és claredat”. Els participants en l’activitat s’enduran “un mapa simple però potent” per reconnectar amb la seva “pau interior”.
No és només una xerrada: “És un espai per entendre’t millor, inspirar-te i fer un ‘clic’ interior que pot marcar un abans i un després”. Alerta, però: “El mapa no camina per tu. Veure’l t’ajuda a no perdre’t, però només si et compromets amb el camí començarà un canvi real”. El taller serà “un punt de partida”. L’inici, al CET.