Can Parellada reclama al Pla de Barris solucions com el segon pont d’accés

La candidatura de Can Parellada que l’Ajuntament de Terrassa ha de presentar al nou Pla de Barris ha despertat grans expectatives entre els veïns, que veu en aquesta iniciativa una oportunitat per resoldre dèficits històrics i impulsar millores llargament reivindicades. Entre les prioritats, les entitats assenyalen la necessitat urgent de construir un segon pont d’accés al barri, actualment connectat a la ciutat només pel del carrer de França.
“El barri necessita molt, sobretot perquè és antic i fa molts anys que no s’hi actua”, explica Miquel Hernández, president de l’Associació de Veïns de Can Parellada per la Unitat. L’entitat confia que l’Ajuntament incorpori al projecte les propostes abans de presentar-lo a la Generalitat el 15 d’octubre. “Al juliol es va treballar amb l’Ajuntament i es va fer una reunió oberta al barri amb grups de treball i tècnics municipals on la gent va poder fer les seves aportacions. Les properes setmanes esperem una nova trobada per saber com avança la candidatura i quines propostes es poden acabar incloent al projecte”, afegeix.
Gabriel Zafra, president de la Nova Associació de Veïns, lamenta que no han estat consultats com a entitat, però comparteix el diagnòstic i la urgència.
El veïnat coincideix que recuperar el projecte ja existent d’un segon pont, a l’altura del carrer d’Itàlia, és clau: “Si el pont de França queda tallat, quedem aïllats”, alerta Hernández. A més, la conversió del polígon de Can Guitard en zona logística augmentarà el trànsit pesat, fent més imprescindible una nova sortida.
Una altra de les necessitats destacades és l’ampliació del casal del barri, actualment desbordat per la demanda. “És un espai que dona suport a totes les activitats del barri, però ens falten sales”, assenyalen tant Hernández com Zafra. L’ampliació fa anys que està pendent, però mai s’ha arribat a executar. A més, proposen que, aprofitant la futura construcció de la Biblioteca del Districte 7, es destinin nous espais a activitats comunitàries.
Espai públic i transport
Els veïns reclamen actuacions urgents a carrers i places, amb especial atenció a asfalt, aparcament i parcs infantils, la reposició d’arbres perduts i la instal·lació d’un punt de connexió elèctrica a la plaça de Joan Santamaria, per evitar dependre de generadors durant les activitats. A més, recorden que falta recosir l’Anella Verda al seu tram.
Miquel Hernández diu que també demanen millores al transport públic, especialment la continuïtat i la freqüència de la L10. Gabriel Zafra reivindica una ampliació dels horaris del servei d’autobús, ja que l’últim servei al barri és cap a les 22 hores, dificulta el retorn dels veïns que treballen o es mouen fora del barri.
Dues veus, un objectiu
Tot i les diferències en la interlocució amb l’Ajuntament, ambdues entitats coincideixen en el diagnòstic: Can Parellada és un barri amb dèficits estructurals que necessita inversió i atenció per dignificar l’entorn i millorar la qualitat de vida dels prop de 7.000 habitants.
L’Ajuntament, que va anunciar la candidatura abans de les vacances, ha d’acabar actualment d’enllestir la proposta i compartir-la abans de tancar serrells amb entitats veïnals i teixit associatiu. Després, preveu fer-la pública. Els veïns ho tenen clar: el barri no pot deixar passar l’oportunitat.
S’obre la convocatòria per al 2025
El Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 ha obert el període de presentació de sol·licituds per a aquest any. Ho ha fet amb la publicació, ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que estableix el termini per presentar projectes entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre. El Govern preveu cinc convocatòries anuals amb una inversió global de 1.000 milions d’euros per desplegar fins a 120 actuacions en zones que requereixen una atenció especial, amb una aportació de la Generalitat del 50% del cost de cada projecte en el cas dels municipis més grans. La dotació d’aquesta convocatòria és de 200 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden presentar projectes amb un cost d’entre 6 i 25 milions.