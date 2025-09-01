Terrassa celebra una dècada temerària

El 2 de setembre del 2015 va cristal·litzar un moviment proper a l’acte heroic: una llibreria obria les seves portes a Terrassa. Deu anys després, segon acte proper a l’heroïcitat: la llibreria, molt més que una libreria, niu de propostes culturals, segueix oberta. “Tinc corda, tota la il·lusió del món”, diu el fundador, Àlvar Masllorens.
La història
Onze anys enrere, Àlvar Masllorens es va deixar enredar per un soci que li va proposar muntar una editorial, aventura que a l’Àlvar no li resultava estranya perquè era el seu sector. Porta 40 anys en això. Però eren uns altres temps i embarcar-se en aquesta travessia requeria una reflexió prèvia i seriosa. L’Àlvar va dir “sí”, amb condicions: com allò suposava invertir “un munt d’hores que no tens”, la mirada no podia ser molt expansiva. Les condicions: havien de gaudir amb cada opció de publicació i no podien perdre diners. En aquella senda es trobaven quan, un any després, l’Àlvar va decidir fer el pas rumiat durant molt de temps: muntar una llibreria al Centre de Terrassa. I ho va fer. Va fundar La Temerària. Va prendre el nom prestat de l’editorial, perquè una aposta i l’altra, a més de compartir artífex, compartien un cert biaix d’imprudència. Aquest dimarts, La Temerària, illa de lletres situada al carrer de la Goleta, celebrarà el seu desè aniversari.
“La idea em rondava pel cap des de feia molt de temps, però la vida no sempre et deixa fer determinats passos. Va arribar el moment que vaig considerar propici”, recorda l’Àlvar. I aquest moment va ser fa deu anys quan aquest escriptor i editor, també director de llibreries, va reunir el que havia de reunir per fer realitat una il·lusió larvada: obrir una llibreria generalista però independent que fos quelcom més que una llibreria pura, dura i freda: la vocació era de centre cultural, de generador d’activitat, d’irradiador de teixit comunitari. A La Temerària es vendrien llibres, però també se celebrarien concerts, xerrades, debats, presentacions, clubs de lectura, exposicions...
Així ha estat. Tirant de tòpic, ningú va dir que seria fàcil. “Sabia al que m’exposava en un context en el qual tot el comerç local estava (i està) tocat, i a més en un sector, el llibreter, encara més difícil per les seves peculiaritats. Aquesta és la meva professió, i n’assumia el risc, però veia que aquesta ciutat és molt dinàmica i hi havia buit. Era un repte molt complicat. D’aquí el nom”, reflexiona el fundador de la llibreria abans respondre a la pregunta-síntesi: quina és la valoració de la dècada temerària? Ha valgut la pena?
Amb disgustos, amb pedres (roques) en el camí, sí: “Els somnis no tenen sentit si no els comparteixes. Per descomptat, una empresa ha de ser rendible per poder dedicar-se a la resta d’objectius. És un orgull i un honor haver contribuït a teixir comunitat en aquesta ciutat, perquè hem aconseguit que La Temerària sigui un punt de trobada, més que una llibreria, amb vetllades poètiques, clubs de lectura, concerts, amb moltes propostes que han cobrat sentit amb la resposta de la gent i una relació estreta amb molts col·laboradors entusiastes”.
Són seu d’un club de lectura genèrica, d’un altre de literatura japonesa, d’un tercer de literatura russa (amb una vintena de membres cada club) i d’un grup de ciències socials que posa en marxa el seu sisè curs i prepara mitja dotzena de cursos i seminaris. Duen a terme indagacions sobre llibres, “intentant arribar al fons de la creació, a la cuina literària”. I la gent, “encara demana més”.
Mudança
La Tememària va néixer al carrer de la Unió, on va romandre un parell d’anys, per traslladar-se després al carrer de la Goleta, davant del Mercat de la Independència. Al carrer de la Unió el lloguer era inassumible. El local actual, diu l’Àlvar, es ideal i connecta millor amb el tarannà de la llibreria, “amb més espais diferents, més íntima; propicia una millor relació lector-llibre”.
No pot competir de tu a tu “amb dos monstres”, les altres llibreries del Centre, que dupliquen els seus marges de benefici per volum: “Juguem en una altra lliga. Ara no perdem diners. En els dos últims anys hem equilibrat els comptes. Les nostres bases són la professionalitat, la proximitat i l’agilitat en les comandes. Tractem al lector com a lector, i no com a client ocasional”.
“Seguirem al peu del canó fins a l’últim dia si no hi ha un daltabaix molt gros. Tinc 63 anys i espero jubilar-me als 70. Tinc corda, tota la il·lusió del món i gaudeixo d’això. Si no fos així, no podria fer-ho”, conclou Àlvar Masllorens, llibreter temerari.
Els actes d'aquest dimarts
Tot i que ja ha realitzat algunes activitats de commemoració, el plat fort de la celebració de La Temerària arribarà aquest dimarts, 2 de setembre, el dia de la fundació de l’establiment fa deu anys. La comunitat temerària ha estat convocada durant tot el dia. Els actes centrals, però, estan programats per a la tarda. De 18 a 19 hores, “Els poetes en la seva veu”, amb lectures poètiques al pati i la participació de Josep Anglada, Josep Lluís Badal, Àngel Carbonell, Pep Cortès, Ernesto Frattarola, Jordi Ibáñez, Àlvar Masllorens, Jaume Pujol, Empar Sáez i Jordi Torres. De 19 a 20 hores, concert de Gels, singular duet de corda.