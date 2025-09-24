Terrassa filtra el so de Jamaica

Des de Terrassa es filtra so experimental de Jamaica. L’ús de fórmules analògiques amb tècniques actuals per recuperar efectes passats ha centrat aquest dimecres l’obertura del Festival Mutacions, que aquest dijous presentarà les seves beques i aquest divendres inundarà de música rap la Plaça Vella i de techno i derivats la Nova Jazz Cava.
En la proposta d’Audio Merge no hi ha tanta nostàlgia com respecte a un passat no tan rudimentari com sembla, i el que subjeu, sobretot, és una reivindicació de la utilitat d’aquelles mescles analògiques revisitades des d’una mirada tecnològica actual. D’això ha anat la sessió que ha obert aquest dimecres el Festival Mutacions de Terrassa; ha estat un taller de la companyia terrassenca Audio Merge inspirat per la figura de King Tubby (1941-1989), aquell enginyer de so jamaicà pioner, creador del dub i de profunda influència en el remix i la música electrònica de ball moderna.
Entre altres dispositius, Audio Merge ha dissenyat un equalitzador de so passiu fet a mà amb components analògics personalitzats per recuperar efectes sonors del passat i tècniques d’edició “vintage” a la producció musical
El dub al·ludeix a un subgènere musical instrumental i experimental del reggae que es defineix per l’ús d’efectes d’estudi com la reverberació i el “delay” per construir atmosferes espacials i posant èmfasi en el baix i la percussió. Xavi Lizárraga, enginyer de telecomunicacions de sistemes audiovisuals i investigador en tecnologia de so, ha dirigit el taller desenvolupat a l’Eseiaat abans de la sessió “Live.Muse”, d’exploració de la creació audiovisual en directe mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial generativa, exposada pels artistes Alessandro i Tolga.
Entre altres dispositius, Audio Merge ha dissenyat un equalitzador de so passiu fet a mà amb components analògics personalitzats per recuperar efectes sonors del passat i tècniques d’edició “vintage” a la producció musical. Els enginyers d’aquest projecte intenten recuperar filtres analògics amb un maquinari específic. Aquest dimecres, Lizárraga n'ha fet demostracions davant un públic format per estudiants de la pròpia Eseiaat i de l’Institut del Teatre i un centre de formació professional de Sant Cugat del Vallès, a més d’artistes i productors; tots han pogut escoltar modulacions i combinacions, ara amb l’apropiació exclusiva del xarleston de la bateria, ara només amb el bombo, “sempre tenint en compte el contingut desitjat”. És clar que aquells artistes jamaicans, i altres, enregistraven el resultat en vinil.
Les beques
Aquest dijous a la tarda, el festival presentarà el que el seu director, David Martínez, considera un pas més en la consolidació i expansió d’aquest certamen que fusiona art, tecnologia i innovació. Es tracta de les Beques Mutacions per a desenvolupadors de projectes immersius, d’intel·ligència artificial generativa o realitat augmentada o virtual. Són dues beques dotades amb 1.000 euros cadascuna. Una es destina a músics o estudiants de Terrassa. L’altra, a persones d’altres poblacions. Amb la presentació, prevista per a les 18 hores al Magneti Studio (carrer de Josep Trueta, 13), s’obrirà el període d’inscripció de sol·licituds, que acabarà el 10 d’octubre.
El Mutacions prosseguirà aquest divendres, 26 de setembre, amb el Catalunya Freestyle, que tindrà lloc a la Plaça Vella de 17 a 21 hores. I aquest divendres també, a partir de les 22 hores, nit de concerts a la Nova Jazz Cava amb Pau Cabeza, Miki Craven i (a la 1 de la matinada de dissabte), el techno d’Alexander Kowalski. El camí de la música alternativa restarà obert de cara al seguit d’actuacions previstes al mateix escenari el dissabte, de 21 a 3.45 hores de diumenge, amb Random Fighters, La Hiel, Lladruc, CRIM i TMR DJs. Abans, però, de les 11 a les 19 hores, a la plaça del Doctor Zamenhof, Magneti Market amb cabina oberta, taller d’sk8 amb Llisca, art mural i el taller familiar interactiu Dellumisó.