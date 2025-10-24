Terrassa mira el monstre de les mil cares

El monstre té un paper fonamental a la cultura. Constitueix una necessitat com a eina per mirar d’entendre les preocupacions humanes; més aviat, d’enfrontar-se a unes inquietuds representades per l’enemic invasor o per les forces naturals, per exemple. Aquesta és la base del seminari literari “El monstre de les mil cares: transformacions del que ens espanta”, organitzat a Terrassa per Amics de les Arts i dirigit pel professor Toritaka Tokumei.\r\n\r\nEs durà a terme els dilluns (de 18.30 a 20.30 hores) del 3 de novembre al 29 de desembre d’enguany. Seran un total de 16 hores en 8 sessions per un preu de 100 euros (80 per a socis d’Amics de les Arts) per analitzar la projecció de pors primigènies, però també la representació de les pors de l’època clàssica en relats mitològics per advertir del poder dels déus i per servir de guardians fronterers al llindar d’allò conegut i allò desconegut, de la raó i de la màgia, segons explica la institució. Els monstres simbolitzen també, en època moderna, les epidèmies i les crisis de diversa tipologia.\r\n\r\nEl monstre és via d’expressió. El seminari farà un recorregut sobre una sèrie de figures “que ha esdevingut clau a la tradició literària sota diferents formes”, del vampir en múltiples variants a Frankenstein, del zombi a les criatures artificials com els androides.\r\n