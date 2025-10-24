Arriba a Terrassa la gola que ens consumeix la vida

La "Gola" ens consumeix. Pau Matas Nogué fa música en directe i Oriol Pla Solina interpreta el personatge consumit per consumir. Tots dos dirigeixen “Gola”, un espectacle que barreja text, dansa, clown i performance en una obra que arribarà aquest diumenge (18 hores) a Terrassa, al Teatre Principal. “Gola”, nominada als Premis de la Crítica, és una reflexió original que parteix de la idea de la gola entesa “com a necessitat i vici d’engolir en excés tot allò que desitgem o que ens fan desitjar”.
Un sol actor, Oriol Pla, interpreta una proposta que inclou diferents llenguatges per explicar el viatge d’una persona “en un espai en constant evolució”, segons expliquen els impulsors d’un projecte que cerca la construcció d’una metàfora de la trampa; la que hi ha darrere la il·lusió de poder-ho engolir tot.
La funció, idea de Matas i Pla, és resultant d’una producció del Festival Temporada Alta i el Teatre Nacional de Catalunya, amb dramatúrgia de Jordi Oriol, escenografia de Silvia Delagneau, il·luminació d’Ana Rovira i so del mateix Matas amb Damien Bazin.
No para
El personatge no para, vol assaborir-ho tot. Feliç en una bombolla de fantasia, salta superficialment per sobre les coses i ha esdevingut un especialista a complaure tothom, sense la detenció necessària per observar tot allò que l’envolta. No recorda qui és, però sent que ofereix una imatge, encara que sigui pobra. No encaixa la possibilitat de convertir-se en insignificant.
Encarna l’excés i la necessitat de ser vist en una peça basada en el pecat de la gola com a paràbola del consum compulsiu. Bufó que es mou pels marges entre veu i paraula, moviment i discurs, l’actor intenta reflectir la sobreexcitació moderna en una societat que consumeix sense descans, fins i tot emocions que entren pels ulls a través de les xarxes socials.